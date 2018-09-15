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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1148114911501151

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 180
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
31
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 07:28

Я сам отвожу пластик, бумагу, металл и стекло в разных пакетах на пункт приема вторсырья и оставляю там. В любом случае, если что-то летит в мусоропровод - оно само собой никогда не разделится. А людей надо приучать сортировать мусор, чтобы не засраться окончательно.
PS Проблема в Киеве только с ветошью - она никому не нужна. Ее можно оставлять - распотрошат, но большую часть вывезут на обычную свалку - никто ветошь в Киеве не перерабатывает.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... розвели тему шумоізоляції на 100500 сторінок! )))

п. с.
.... і ще:
....сама ідея сміттєпровода, погодьтесь, була хороша! - особливо для пенсів, або от ви такі хороші, виходите з квартири в тапочках і червоних труселях, робите пару кроків і, вуаля, пакет зі сміттям вже внизу, в контейнері! - і вам не страшний ні вітер за вікном, ні дощ, ні сніг! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:22

  Долярчик написав:... розвели тему шумоізоляції на 100500 сторінок! )))

п. с.
.... і ще:
....сама ідея сміттєпровода, погодьтесь, була хороша! - особливо для пенсів, або от ви такі хороші, виходите з квартири в тапочках і червоних труселях, робите пару кроків і, вуаля, пакет зі сміттям вже внизу, в контейнері! - і вам не страшний ні вітер за вікном, ні дощ, ні сніг! )))

Пакет разрывается и вуаля, вниз уже летит зловонная масса. А если упоротый пенс выворачивает ведро со зловонной массой прямиком в мп, оно художественно стекает по стенкам мусоропровода со всеми вытекающими. Долярчик начитался ркжз и требует дезинсекцию, и другие модные слова, на что начальник жэка говорит, когда долярчик заплатит 15-25рн с квадрата мы все вместе полезем чистить мп, но скорее всего никто ничего делать не будет. Хотя дезинсекцию сделать можно. У меня в совкошлаке сделали, жильцы шатались неделю (вместе с тараканами). Но через две недели все отошли (жиильцы и тараканы) и жизнь вернулась на круги своя
hume
 
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  #<1 ... 1148114911501151
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