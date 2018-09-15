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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 жов, 2018 07:28
Я сам отвожу пластик, бумагу, металл и стекло в разных пакетах на пункт приема вторсырья и оставляю там. В любом случае, если что-то летит в мусоропровод - оно само собой никогда не разделится. А людей надо приучать сортировать мусор, чтобы не засраться окончательно.
PS Проблема в Киеве только с ветошью - она никому не нужна. Ее можно оставлять - распотрошат, но большую часть вывезут на обычную свалку - никто ветошь в Киеве не перерабатывает.
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airmax78
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Додано: Чет 04 жов, 2018 08:11
... розвели тему шумоізоляції на 100500 сторінок! )))
п. с.
.... і ще:
....сама ідея сміттєпровода, погодьтесь, була хороша! - особливо для пенсів, або от ви такі хороші, виходите з квартири в тапочках і червоних труселях, робите пару кроків і, вуаля, пакет зі сміттям вже внизу, в контейнері! - і вам не страшний ні вітер за вікном, ні дощ, ні сніг! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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