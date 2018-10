Додано: Чет 04 жов, 2018 13:31

airmax78 написав: В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.



угум, в теории все звучит неплохо, а когда переходишь к практике сразу понимаешь почему в колхозы загоняли силой

еслешо - говорю на основе личного опыта, всегда найдутся индивидуумы, которые против

угум, в теории все звучит неплохо, а когда переходишь к практике сразу понимаешь почему в колхозы загоняли силой

еслешо - говорю на основе личного опыта, всегда найдутся индивидуумы, которые против

против всех всего и вообще

