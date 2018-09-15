Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... розвели тему шумоізоляції на 100500 сторінок! )))
п. с. .... і ще: ....сама ідея сміттєпровода, погодьтесь, була хороша! - особливо для пенсів, або от ви такі хороші, виходите з квартири в тапочках і червоних труселях, робите пару кроків і, вуаля, пакет зі сміттям вже внизу, в контейнері! - і вам не страшний ні вітер за вікном, ні дощ, ні сніг! )))
Пакет разрывается и вуаля, вниз уже летит зловонная масса. А если упоротый пенс выворачивает ведро со зловонной массой прямиком в мп, оно художественно стекает по стенкам мусоропровода со всеми вытекающими. Долярчик начитался ркжз и требует дезинсекцию, и другие модные слова, на что начальник жэка говорит, когда долярчик заплатит 15-25рн с квадрата мы все вместе полезем чистить мп, но скорее всего никто ничего делать не будет. Хотя дезинсекцию сделать можно. У меня в совкошлаке сделали, жильцы шатались неделю (вместе с тараканами). Но через две недели все отошли (жиильцы и тараканы) и жизнь вернулась на круги своя
... а чому ж не можна робити час-від-часу дезінфекцію і прочистку? - і ще протирати "люки" на сміттєпроводі миючими/чистящими засобами щодня? - в Туреччині, в домі Акурта, ліфт же протирають/миють, як не щодня, то через день(зі слів Акурта) - то що заважає нашим прибиральникам робити щось подібне з сміттєпроводом?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:то що заважає нашим прибиральникам робити щось подібне з сміттєпроводом?
Те, що за це не готові платити
Ну да, ну да... На общей лестнице как то заметил разбитое окно. Звонок в жек. "Ну мы же не можем ходить и пересматривать все окна", ответ. Спрашиваю - ваши же уборщицы раз в неделю убирают, они не видят разбитое окно, они вам не могут сообщить? А в ответ тишина. Сколько нужно им платить, чтобы они ненаплевательски относились к своему делу?
Долярчик написав:то що заважає нашим прибиральникам робити щось подібне з сміттєпроводом?
Те, що за це не готові платити
Ну да, ну да... На общей лестнице как то заметил разбитое окно. Звонок в жек. "Ну мы же не можем ходить и пересматривать все окна", ответ. Спрашиваю - ваши же уборщицы раз в неделю убирают, они не видят разбитое окно, они вам не могут сообщить? А в ответ тишина. Сколько нужно им платить, чтобы они ненаплевательски относились к своему делу?
В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.
airmax78 написав:В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.
угум, в теории все звучит неплохо, а когда переходишь к практике сразу понимаешь почему в колхозы загоняли силой еслешо - говорю на основе личного опыта, всегда найдутся индивидуумы, которые против против всех всего и вообще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
vano80 написав:Ну да, ну да... На общей лестнице как то заметил разбитое окно. Звонок в жек. "Ну мы же не можем ходить и пересматривать все окна", ответ. Спрашиваю - ваши же уборщицы раз в неделю убирают, они не видят разбитое окно, они вам не могут сообщить? А в ответ тишина. Сколько нужно им платить, чтобы они ненаплевательски относились к своему делу?
Если нет прямого влияния на ЖЕК, то не важно, сколько платить, без толку.