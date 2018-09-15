hume написав:

Долярчик написав: ... розвели тему шумоізоляції на 100500 сторінок! )))



п. с.

.... і ще:

....сама ідея сміттєпровода, погодьтесь, була хороша! - особливо для пенсів, або от ви такі хороші, виходите з квартири в тапочках і червоних труселях, робите пару кроків і, вуаля, пакет зі сміттям вже внизу, в контейнері! - і вам не страшний ні вітер за вікном, ні дощ, ні сніг! ))) ... розвели тему шумоізоляції на 100500 сторінок! )))п. с..... і ще:....сама ідея сміттєпровода, погодьтесь, була хороша! - особливо для пенсів, або от ви такі хороші, виходите з квартири в тапочках і червоних труселях, робите пару кроків і, вуаля, пакет зі сміттям вже внизу, в контейнері! - і вам не страшний ні вітер за вікном, ні дощ, ні сніг! )))

Пакет разрывается и вуаля, вниз уже летит зловонная масса. А если упоротый пенс выворачивает ведро со зловонной массой прямиком в мп, оно художественно стекает по стенкам мусоропровода со всеми вытекающими. Долярчик начитался ркжз и требует дезинсекцию, и другие модные слова, на что начальник жэка говорит, когда долярчик заплатит 15-25рн с квадрата мы все вместе полезем чистить мп, но скорее всего никто ничего делать не будет. Хотя дезинсекцию сделать можно. У меня в совкошлаке сделали, жильцы шатались неделю (вместе с тараканами). Но через две недели все отошли (жиильцы и тараканы) и жизнь вернулась на круги своя