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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1150115111521153>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 180
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
31
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:42

воля? - бажання? - кошти?

  hume написав:
  Долярчик написав:... розвели тему шумоізоляції на 100500 сторінок! )))

п. с.
.... і ще:
....сама ідея сміттєпровода, погодьтесь, була хороша! - особливо для пенсів, або от ви такі хороші, виходите з квартири в тапочках і червоних труселях, робите пару кроків і, вуаля, пакет зі сміттям вже внизу, в контейнері! - і вам не страшний ні вітер за вікном, ні дощ, ні сніг! )))

Пакет разрывается и вуаля, вниз уже летит зловонная масса. А если упоротый пенс выворачивает ведро со зловонной массой прямиком в мп, оно художественно стекает по стенкам мусоропровода со всеми вытекающими. Долярчик начитался ркжз и требует дезинсекцию, и другие модные слова, на что начальник жэка говорит, когда долярчик заплатит 15-25рн с квадрата мы все вместе полезем чистить мп, но скорее всего никто ничего делать не будет. Хотя дезинсекцию сделать можно. У меня в совкошлаке сделали, жильцы шатались неделю (вместе с тараканами). Но через две недели все отошли (жиильцы и тараканы) и жизнь вернулась на круги своя

... а чому ж не можна робити час-від-часу дезінфекцію і прочистку? - і ще протирати "люки" на сміттєпроводі миючими/чистящими засобами щодня?
- в Туреччині, в домі Акурта, ліфт же протирають/миють, як не щодня, то через день(зі слів Акурта) - то що заважає нашим прибиральникам робити щось подібне з сміттєпроводом?! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:то що заважає нашим прибиральникам робити щось подібне з сміттєпроводом?

Те, що за це не готові платити
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:19

  Faceless написав:
  Долярчик написав:то що заважає нашим прибиральникам робити щось подібне з сміттєпроводом?

Те, що за це не готові платити


Ну да, ну да... На общей лестнице как то заметил разбитое окно. Звонок в жек. "Ну мы же не можем ходить и пересматривать все окна", ответ.
Спрашиваю - ваши же уборщицы раз в неделю убирают, они не видят разбитое окно, они вам не могут сообщить? А в ответ тишина.
Сколько нужно им платить, чтобы они ненаплевательски относились к своему делу?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:23

  vano80 написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:то що заважає нашим прибиральникам робити щось подібне з сміттєпроводом?

Те, що за це не готові платити


Ну да, ну да... На общей лестнице как то заметил разбитое окно. Звонок в жек. "Ну мы же не можем ходить и пересматривать все окна", ответ.
Спрашиваю - ваши же уборщицы раз в неделю убирают, они не видят разбитое окно, они вам не могут сообщить? А в ответ тишина.
Сколько нужно им платить, чтобы они ненаплевательски относились к своему делу?

В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:31

  airmax78 написав:В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.


угум, в теории все звучит неплохо, а когда переходишь к практике сразу понимаешь почему в колхозы загоняли силой
еслешо - говорю на основе личного опыта, всегда найдутся индивидуумы, которые против
против всех всего и вообще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vano80 написав:Ну да, ну да... На общей лестнице как то заметил разбитое окно. Звонок в жек. "Ну мы же не можем ходить и пересматривать все окна", ответ.
Спрашиваю - ваши же уборщицы раз в неделю убирают, они не видят разбитое окно, они вам не могут сообщить? А в ответ тишина.
Сколько нужно им платить, чтобы они ненаплевательски относились к своему делу?

Если нет прямого влияния на ЖЕК, то не важно, сколько платить, без толку.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:23

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.


угум, в теории все звучит неплохо, а когда переходишь к практике сразу понимаешь почему в колхозы загоняли силой
еслешо - говорю на основе личного опыта, всегда найдутся индивидуумы, которые против
против всех всего и вообще

тіарєтіх, адрес: Буча Квартал, прикаютуєш на вєліку і роззуваєш очі на те як працює ОСББ
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

flyman написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.


угум, в теории все звучит неплохо, а когда переходишь к практике сразу понимаешь почему в колхозы загоняли силой
еслешо - говорю на основе личного опыта, всегда найдутся индивидуумы, которые против
против всех всего и вообще

тіарєтіх, адрес: Буча Квартал, прикаютуєш на вєліку і роззуваєш очі на те як працює ОСББ


мож завтра і навідаюсь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:08

  Faceless написав:
antonivs3 написав:
  Faceless написав:Пробка - натуральный материал, в отличие от чисто синтетического советского (и не только) "линолеума"

не-не- в хрущах "от строителей" бывал именно линолеум
Сомневаюсь что в СССР вообще существовал линолеум именно как линолеум. Синтетический да

в СССР было полно льна и древесной пыли, дружеские государства вполне могли поставлять отходы пробки
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:09

  airmax78 написав:
  vano80 написав:
  Faceless написав:Те, що за це не готові платити


Ну да, ну да... На общей лестнице как то заметил разбитое окно. Звонок в жек. "Ну мы же не можем ходить и пересматривать все окна", ответ.
Спрашиваю - ваши же уборщицы раз в неделю убирают, они не видят разбитое окно, они вам не могут сообщить? А в ответ тишина.
Сколько нужно им платить, чтобы они ненаплевательски относились к своему делу?

В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.


При условии что:
1. Председатель ОСББ не закинет квартплаты за полгода на конверт, не наберет кредитов на ОСББ и не сдрыснет со всеми этими деньгами, оставив долги на осбб.
2. Банк, в котором ОСББ будет сундучить амортизацию не лопнет.
3. Гривна в которой ОСББ будет годами накапливать на ремонты не обвалится до значений купоно-карбованцев.
4. Государство будет компенсировать субсидии жильцов-членов ОСББ. Потому как пока не очень, а за услуги платить надо в полном объеме - никого не пипчит что там внутри ОСББ творится. А в старых домах одних пенсов может быть 90%.
5. Не найдется пары-другой-...-десятка неплательщиков (а еще "лучше" - неплательщиков-судей/депутанов/прокуроров/сбушников/бандитов :mrgreen:) с которых фиг что-то сдерешь, а платить надо за все и сразу.
6. дом достаточно еще "живой", чтобы не остаться "без штанов", ремонтируя крыши, лифты, коммуникации, отапливая улицу через старые окна в МОПах.
7. ...
1000000. что за неуплату 10% жильцов коммуналки, не отключат весь ОСББ от услуг - договора-то не с каждым отдельным жильцом, а с юрлицом.
1000001. Бухгалтер не напортачит, из-за чего налоговая не накидает штрафов, с которыми дом ввек не рассчитается.
rjkz
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