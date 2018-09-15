Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Долярчик написав:... розвели тему шумоізоляції на 100500 сторінок! )))
п. с. .... і ще: ....сама ідея сміттєпровода, погодьтесь, була хороша! - особливо для пенсів, або от ви такі хороші, виходите з квартири в тапочках і червоних труселях, робите пару кроків і, вуаля, пакет зі сміттям вже внизу, в контейнері! - і вам не страшний ні вітер за вікном, ні дощ, ні сніг! )))
Пакет разрывается и вуаля, вниз уже летит зловонная масса. А если упоротый пенс выворачивает ведро со зловонной массой прямиком в мп, оно художественно стекает по стенкам мусоропровода со всеми вытекающими. Долярчик начитался ркжз и требует дезинсекцию, и другие модные слова, на что начальник жэка говорит, когда долярчик заплатит 15-25рн с квадрата мы все вместе полезем чистить мп, но скорее всего никто ничего делать не будет. Хотя дезинсекцию сделать можно. У меня в совкошлаке сделали, жильцы шатались неделю (вместе с тараканами). Но через две недели все отошли (жиильцы и тараканы) и жизнь вернулась на круги своя
... а чому ж не можна робити час-від-часу дезінфекцію і прочистку? - і ще протирати "люки" на сміттєпроводі миючими/чистящими засобами щодня? - в Туреччині, в домі Акурта, ліфт же протирають/миють, як не щодня, то через день(зі слів Акурта) - то що заважає нашим прибиральникам робити щось подібне з сміттєпроводом?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:то що заважає нашим прибиральникам робити щось подібне з сміттєпроводом?
Те, що за це не готові платити
Ну да, ну да... На общей лестнице как то заметил разбитое окно. Звонок в жек. "Ну мы же не можем ходить и пересматривать все окна", ответ. Спрашиваю - ваши же уборщицы раз в неделю убирают, они не видят разбитое окно, они вам не могут сообщить? А в ответ тишина. Сколько нужно им платить, чтобы они ненаплевательски относились к своему делу?
Долярчик написав:то що заважає нашим прибиральникам робити щось подібне з сміттєпроводом?
Те, що за це не готові платити
Ну да, ну да... На общей лестнице как то заметил разбитое окно. Звонок в жек. "Ну мы же не можем ходить и пересматривать все окна", ответ. Спрашиваю - ваши же уборщицы раз в неделю убирают, они не видят разбитое окно, они вам не могут сообщить? А в ответ тишина. Сколько нужно им платить, чтобы они ненаплевательски относились к своему делу?
В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.
airmax78 написав:В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.
угум, в теории все звучит неплохо, а когда переходишь к практике сразу понимаешь почему в колхозы загоняли силой еслешо - говорю на основе личного опыта, всегда найдутся индивидуумы, которые против против всех всего и вообще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
vano80 написав:Ну да, ну да... На общей лестнице как то заметил разбитое окно. Звонок в жек. "Ну мы же не можем ходить и пересматривать все окна", ответ. Спрашиваю - ваши же уборщицы раз в неделю убирают, они не видят разбитое окно, они вам не могут сообщить? А в ответ тишина. Сколько нужно им платить, чтобы они ненаплевательски относились к своему делу?
Если нет прямого влияния на ЖЕК, то не важно, сколько платить, без толку.
airmax78 написав:В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.
угум, в теории все звучит неплохо, а когда переходишь к практике сразу понимаешь почему в колхозы загоняли силой еслешо - говорю на основе личного опыта, всегда найдутся индивидуумы, которые против против всех всего и вообще
тіарєтіх, адрес: Буча Квартал, прикаютуєш на вєліку і роззуваєш очі на те як працює ОСББ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.
угум, в теории все звучит неплохо, а когда переходишь к практике сразу понимаешь почему в колхозы загоняли силой еслешо - говорю на основе личного опыта, всегда найдутся индивидуумы, которые против против всех всего и вообще
тіарєтіх, адрес: Буча Квартал, прикаютуєш на вєліку і роззуваєш очі на те як працює ОСББ
мож завтра і навідаюсь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Ну да, ну да... На общей лестнице как то заметил разбитое окно. Звонок в жек. "Ну мы же не можем ходить и пересматривать все окна", ответ. Спрашиваю - ваши же уборщицы раз в неделю убирают, они не видят разбитое окно, они вам не могут сообщить? А в ответ тишина. Сколько нужно им платить, чтобы они ненаплевательски относились к своему делу?
В отношении абсолютного большинства УК справедливо следующее: чтобы было с кого спрашивать, нужно всем платить напрямую, без посредников. Создаете ОСМД и нанимаете всех сами. Получаете совсем другой уровень. При условии, что собираете достаточно денег и платите.
При условии что: 1. Председатель ОСББ не закинет квартплаты за полгода на конверт, не наберет кредитов на ОСББ и не сдрыснет со всеми этими деньгами, оставив долги на осбб. 2. Банк, в котором ОСББ будет сундучить амортизацию не лопнет. 3. Гривна в которой ОСББ будет годами накапливать на ремонты не обвалится до значений купоно-карбованцев. 4. Государство будет компенсировать субсидии жильцов-членов ОСББ. Потому как пока не очень, а за услуги платить надо в полном объеме - никого не пипчит что там внутри ОСББ творится. А в старых домах одних пенсов может быть 90%. 5. Не найдется пары-другой-...-десятка неплательщиков (а еще "лучше" - неплательщиков-судей/депутанов/прокуроров/сбушников/бандитов ) с которых фиг что-то сдерешь, а платить надо за все и сразу. 6. дом достаточно еще "живой", чтобы не остаться "без штанов", ремонтируя крыши, лифты, коммуникации, отапливая улицу через старые окна в МОПах. 7. ... 1000000. что за неуплату 10% жильцов коммуналки, не отключат весь ОСББ от услуг - договора-то не с каждым отдельным жильцом, а с юрлицом. 1000001. Бухгалтер не напортачит, из-за чего налоговая не накидает штрафов, с которыми дом ввек не рассчитается.