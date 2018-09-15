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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:11
rjkz написав:
Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие.
по-богатому. это не подразделение газпрома?
метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.
Савченко Так!
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