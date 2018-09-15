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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:11
rjkz написав:
Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие.
по-богатому. это не подразделение газпрома?
метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:15
antonivs3 написав: rjkz написав:
Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие.
по-богатому. это не подразделение газпрома?
метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.
вроде в шоколадках на антоновича такое
и мусопопровод в подвал нормально работающий
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 21:21
Долярчик написав:
- в Туреччині, в домі Акурта, ліфт же протирають/миють, як не щодня, то через день(зі слів Акурта
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"и вы говорите"(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 04 жов, 2018 21:58
antonivs3 написав: rjkz написав:
Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие.
по-богатому. это не подразделение газпрома?
метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.
не газ, но в дальнейшем Вы почти угадали - бойницы, амбразуры- минобороны.
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