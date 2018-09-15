по-богатому. это не подразделение газпрома? метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:11
по-богатому. это не подразделение газпрома? метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.
Савченко Так!
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
вроде в шоколадках на антоновича такое
и мусопопровод в подвал нормально работающий
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:21
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
"и вы говорите"(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:58
не газ, но в дальнейшем Вы почти угадали - бойницы, амбразуры- минобороны.
Додано: Суб 06 жов, 2018 16:58
Вести в полей.
Была куплена квартира для парковки средств/пенсионный фонд. м. Дружбы народов. Драгомирова/Подвысоцкого, дом 81-го года с ремонтом без мебели. Куплена за 43, 30м, сдана сегодня за 11. Налоги ПП. Три дня экспозиции, 7-8 просмотров.
Додано: Суб 06 жов, 2018 18:09
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
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