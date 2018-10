Додано: Чет 04 жов, 2018 20:15

antonivs3 написав: rjkz написав: Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие. Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие.

по-богатому. это не подразделение газпрома? метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места. по-богатому. это не подразделение газпрома?метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.



вроде в шоколадках на антоновича такое

и мусопопровод в подвал нормально работающий вроде в шоколадках на антоновича такоеи мусопопровод в подвал нормально работающий

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.