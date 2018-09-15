RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1151115211531154>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 180
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
31
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:11

  rjkz написав:Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие.

по-богатому. это не подразделение газпрома? :mrgreen: метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1464
З нами з: 07.08.17
Подякував: 708 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

antonivs3 написав:
  rjkz написав:Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие.

по-богатому. это не подразделение газпрома? :mrgreen: метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.


вроде в шоколадках на антоновича такое
и мусопопровод в подвал нормально работающий
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4669
З нами з: 05.06.16
Подякував: 237 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:- в Туреччині, в домі Акурта, ліфт же протирають/миють, як не щодня, то через день(зі слів Акурта)

"и вы говорите"(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9814
З нами з: 05.06.13
Подякував: 425 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:58

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие.

по-богатому. это не подразделение газпрома? :mrgreen: метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.


не газ, но в дальнейшем Вы почти угадали - бойницы, амбразуры- минобороны.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7906
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3211 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 16:58

Вести в полей.
Была куплена квартира для парковки средств/пенсионный фонд. м. Дружбы народов. Драгомирова/Подвысоцкого, дом 81-го года с ремонтом без мебели. Куплена за 43, 30м, сдана сегодня за 11. Налоги ПП. Три дня экспозиции, 7-8 просмотров.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 10.09.11
Подякував: 341 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 18:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Бывалый написав:Налоги ПП

Что это?
Не понятно, что такое 30 метров. Хрущь?

11% годовых без мебели. Великолепно.
Vlad442
 
Повідомлень: 4819
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 19:02

  Бывалый написав:Вести в полей.
Была куплена квартира для парковки средств/пенсионный фонд. м. Дружбы народов. Драгомирова/Подвысоцкого, дом 81-го года с ремонтом без мебели. Куплена за 43, 30м, сдана сегодня за 11. Налоги ПП. Три дня экспозиции, 7-8 просмотров.


Это 9-этажка в/ч "Арсенал-2"?
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 89
З нами з: 29.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:11

  Vlad442 написав:
  Бывалый написав:Налоги ПП

Что это?
Не понятно, что такое 30 метров. Хрущь?

11% годовых без мебели. Великолепно.

Там есть несколько домов домов из силикатного кирпича постройки начала 80 -х.
UA
 
Повідомлень: 2931
З нами з: 19.07.08
Подякував: 225 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:37

  rjkz написав:При условии что:
1. Председатель ОСББ не закинет квартплаты за полгода на конверт, не наберет кредитов на ОСББ и не сдрыснет со всеми этими деньгами, оставив долги на осбб.
2. Банк, в котором ОСББ будет сундучить амортизацию не лопнет.
3. Гривна в которой ОСББ будет годами накапливать на ремонты не обвалится до значений купоно-карбованцев.
4. Государство будет компенсировать субсидии жильцов-членов ОСББ. Потому как пока не очень, а за услуги платить надо в полном объеме - никого не пипчит что там внутри ОСББ творится. А в старых домах одних пенсов может быть 90%.
5. Не найдется пары-другой-...-десятка неплательщиков (а еще "лучше" - неплательщиков-судей/депутанов/прокуроров/сбушников/бандитов :mrgreen:) с которых фиг что-то сдерешь, а платить надо за все и сразу.
6. дом достаточно еще "живой", чтобы не остаться "без штанов", ремонтируя крыши, лифты, коммуникации, отапливая улицу через старые окна в МОПах.
7. ...
1000000. что за неуплату 10% жильцов коммуналки, не отключат весь ОСББ от услуг - договора-то не с каждым отдельным жильцом, а с юрлицом.
1000001. Бухгалтер не напортачит, из-за чего налоговая не накидает штрафов, с которыми дом ввек не рассчитается.

ООО, я насмотрелся уже таких осбб, что не всегда рад оным. Особенно радует когда хитровжаренное правление интересуется работами "для дома" исключительно от 100кгрн. А лампочки пусть жильцы вкручивают, да и моп свой моют. Ещё начисление гор воды идёт по гкал, а народ наш привык подворовывать гор воду. В общем форма управление через осбб сильно финансово бьёт по невысоким свечечкам.
hume
 
Повідомлень: 4777
З нами з: 27.12.12
Подякував: 360 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:38

Дом 81го года. Мебель своя, Брал новую ванну и бойлер. В квартире слышно лифт, но это я балованный.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 10.09.11
Подякував: 341 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1151115211531154>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: usolcevanata і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2232, 2233, 2234
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
22335 2636693
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 22:32
hume
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166641
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
9 944
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:48
stm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.