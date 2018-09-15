rjkz написав:

При условии что:1. Председатель ОСББ не закинет квартплаты за полгода на конверт, не наберет кредитов на ОСББ и не сдрыснет со всеми этими деньгами, оставив долги на осбб.2. Банк, в котором ОСББ будет сундучить амортизацию не лопнет.3. Гривна в которой ОСББ будет годами накапливать на ремонты не обвалится до значений купоно-карбованцев.4. Государство будет компенсировать субсидии жильцов-членов ОСББ. Потому как пока не очень, а за услуги платить надо в полном объеме - никого не пипчит что там внутри ОСББ творится. А в старых домах одних пенсов может быть 90%.5. Не найдется пары-другой-...-десятка неплательщиков (а еще "лучше" - неплательщиков-судей/депутанов/прокуроров/сбушников/бандитов) с которых фиг что-то сдерешь, а платить надо за все и сразу.6. дом достаточно еще "живой", чтобы не остаться "без штанов", ремонтируя крыши, лифты, коммуникации, отапливая улицу через старые окна в МОПах.7. ...1000000. что за неуплату 10% жильцов коммуналки, не отключат весь ОСББ от услуг - договора-то не с каждым отдельным жильцом, а с юрлицом.1000001. Бухгалтер не напортачит, из-за чего налоговая не накидает штрафов, с которыми дом ввек не рассчитается.