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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:11
rjkz написав:
Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие.
по-богатому. это не подразделение газпрома?
метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.
Савченко Так!
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:15
antonivs3 написав: rjkz написав:
Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие.
по-богатому. это не подразделение газпрома?
метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.
вроде в шоколадках на антоновича такое
и мусопопровод в подвал нормально работающий
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 21:21
Долярчик написав:
- в Туреччині, в домі Акурта, ліфт же протирають/миють, як не щодня, то через день(зі слів Акурта
)
"и вы говорите"(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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1
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:58
antonivs3 написав: rjkz написав:
Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие.
по-богатому. это не подразделение газпрома?
метр! это же не окна, то ли амбразуры, то ли бойницы. зато на подоконниках можно устроить спальные места.
не газ, но в дальнейшем Вы почти угадали - бойницы, амбразуры- минобороны.
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rjkz
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2
Додано: Суб 06 жов, 2018 16:58
Вести в полей.
Была куплена квартира для парковки средств/пенсионный фонд. м. Дружбы народов. Драгомирова/Подвысоцкого, дом 81-го года с ремонтом без мебели. Куплена за 43, 30м, сдана сегодня за 11. Налоги ПП. Три дня экспозиции, 7-8 просмотров.
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Бывалый
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Додано: Суб 06 жов, 2018 18:09
Бывалый написав:
Налоги ПП
Что это?
Не понятно, что такое 30 метров. Хрущь?
11% годовых без мебели. Великолепно.
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Vlad442
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Додано: Суб 06 жов, 2018 19:02
Бывалый написав:
Вести в полей.
Была куплена квартира для парковки средств/пенсионный фонд. м. Дружбы народов. Драгомирова/Подвысоцкого, дом 81-го года с ремонтом без мебели. Куплена за 43, 30м, сдана сегодня за 11. Налоги ПП. Три дня экспозиции, 7-8 просмотров.
Это 9-этажка в/ч "Арсенал-2"?
В игноре Kart
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shapo
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:11
Vlad442 написав: Бывалый написав:
Налоги ПП
Что это?
Не понятно, что такое 30 метров. Хрущь?
11% годовых без мебели. Великолепно.
Там есть несколько домов домов из силикатного кирпича постройки начала 80 -х.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:37
rjkz написав:
При условии что:
1. Председатель ОСББ не закинет квартплаты за полгода на конверт, не наберет кредитов на ОСББ и не сдрыснет со всеми этими деньгами, оставив долги на осбб.
2. Банк, в котором ОСББ будет сундучить амортизацию не лопнет.
3. Гривна в которой ОСББ будет годами накапливать на ремонты не обвалится до значений купоно-карбованцев.
4. Государство будет компенсировать субсидии жильцов-членов ОСББ. Потому как пока не очень, а за услуги платить надо в полном объеме - никого не пипчит что там внутри ОСББ творится. А в старых домах одних пенсов может быть 90%.
5. Не найдется пары-другой-...-десятка неплательщиков (а еще "лучше" - неплательщиков-судей/депутанов/прокуроров/сбушников/бандитов
) с которых фиг что-то сдерешь, а платить надо за все и сразу.
6. дом достаточно еще "живой", чтобы не остаться "без штанов", ремонтируя крыши, лифты, коммуникации, отапливая улицу через старые окна в МОПах.
7. ...
1000000. что за неуплату 10% жильцов коммуналки, не отключат весь ОСББ от услуг - договора-то не с каждым отдельным жильцом, а с юрлицом.
1000001. Бухгалтер не напортачит, из-за чего налоговая не накидает штрафов, с которыми дом ввек не рассчитается.
ООО, я насмотрелся уже таких осбб, что не всегда рад оным. Особенно радует когда хитровжаренное правление интересуется работами "для дома" исключительно от 100кгрн. А лампочки пусть жильцы вкручивают, да и моп свой моют. Ещё начисление гор воды идёт по гкал, а народ наш привык подворовывать гор воду. В общем форма управление через осбб сильно финансово бьёт по невысоким свечечкам.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:38
Дом 81го года. Мебель своя, Брал новую ванну и бойлер. В квартире слышно лифт, но это я балованный.
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Бывалый
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