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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:39
Бывалый написав:
Вести в полей.
Была куплена квартира для парковки средств/пенсионный фонд. м. Дружбы народов. Драгомирова/Подвысоцкого, дом 81-го года с ремонтом без мебели. Куплена за 43, 30м, сдана сегодня за 11. Налоги ПП. Три дня экспозиции, 7-8 просмотров.
отлично, спс за инфо.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 23:26
В соседней ветке форумчане напомнили про жк. Родственники сдали 1 к на Белорусской за 17 кгрн. Ремонт вроде и ничё. Сам бы так не вкладывался.
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hume
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- Повідомлень: 4782
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 605 раз.
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