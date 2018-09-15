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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1151115211531154

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 180
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
31
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:39

  Бывалый написав:Вести в полей.
Была куплена квартира для парковки средств/пенсионный фонд. м. Дружбы народов. Драгомирова/Подвысоцкого, дом 81-го года с ремонтом без мебели. Куплена за 43, 30м, сдана сегодня за 11. Налоги ПП. Три дня экспозиции, 7-8 просмотров.

отлично, спс за инфо.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В соседней ветке форумчане напомнили про жк. Родственники сдали 1 к на Белорусской за 17 кгрн. Ремонт вроде и ничё. Сам бы так не вкладывался.
hume
 
Повідомлень: 4783
З нами з: 27.12.12
Подякував: 360 раз.
Подякували: 605 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:14

Знакомая, уже гражданка другой страны имеет наследство 2к раздельная 9 этажка на ул. Захарівська. Приехала купила кухню в эпике, застеклила балкон, еще кой какой ремонт. Сдала на неделе за 11к.
Бывалый
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