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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1151115211531154

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 180
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
31
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:39

  Бывалый написав:Вести в полей.
Была куплена квартира для парковки средств/пенсионный фонд. м. Дружбы народов. Драгомирова/Подвысоцкого, дом 81-го года с ремонтом без мебели. Куплена за 43, 30м, сдана сегодня за 11. Налоги ПП. Три дня экспозиции, 7-8 просмотров.

отлично, спс за инфо.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В соседней ветке форумчане напомнили про жк. Родственники сдали 1 к на Белорусской за 17 кгрн. Ремонт вроде и ничё. Сам бы так не вкладывался.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:14

Знакомая, уже гражданка другой страны имеет наследство 2к раздельная 9 этажка на ул. Захарівська. Приехала купила кухню в эпике, застеклила балкон, еще кой какой ремонт. Сдала на неделе за 11к.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:48

  Бывалый написав:Вести в полей.
Была куплена квартира для парковки средств/пенсионный фонд. м. Дружбы народов. Драгомирова/Подвысоцкого, дом 81-го года с ремонтом без мебели. Куплена за 43, 30м, сдана сегодня за 11. Налоги ПП. Три дня экспозиции, 7-8 просмотров.



Я говорю браво. Никаких ожиданий, никаких рисков, никаких котлованов и самое главное никакого геморроя с ремонтом. Купил, пристроил свободное бабло, и тут же начинаешь получать ежемесячный кэш. Если можно с цифрами-сколько пришлось довложить на мебель ( хоть примерно) и может ещё какие то расходы были?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:48

  hume написав:
  rjkz написав:При условии что:
1. Председатель ОСББ не закинет квартплаты за полгода на конверт, не наберет кредитов на ОСББ и не сдрыснет со всеми этими деньгами, оставив долги на осбб.
2. Банк, в котором ОСББ будет сундучить амортизацию не лопнет.
3. Гривна в которой ОСББ будет годами накапливать на ремонты не обвалится до значений купоно-карбованцев.
4. Государство будет компенсировать субсидии жильцов-членов ОСББ. Потому как пока не очень, а за услуги платить надо в полном объеме - никого не пипчит что там внутри ОСББ творится. А в старых домах одних пенсов может быть 90%.
5. Не найдется пары-другой-...-десятка неплательщиков (а еще "лучше" - неплательщиков-судей/депутанов/прокуроров/сбушников/бандитов :mrgreen:) с которых фиг что-то сдерешь, а платить надо за все и сразу.
6. дом достаточно еще "живой", чтобы не остаться "без штанов", ремонтируя крыши, лифты, коммуникации, отапливая улицу через старые окна в МОПах.
7. ...
1000000. что за неуплату 10% жильцов коммуналки, не отключат весь ОСББ от услуг - договора-то не с каждым отдельным жильцом, а с юрлицом.
1000001. Бухгалтер не напортачит, из-за чего налоговая не накидает штрафов, с которыми дом ввек не рассчитается.

ООО, я насмотрелся уже таких осбб, что не всегда рад оным. Особенно радует когда хитровжаренное правление интересуется работами "для дома" исключительно от 100кгрн. А лампочки пусть жильцы вкручивают, да и моп свой моют. Ещё начисление гор воды идёт по гкал, а народ наш привык подворовывать гор воду. В общем форма управление через осбб сильно финансово бьёт по невысоким свечечкам.


ОСББ - вроде как классифицируется как "неприбыльная организация". Я не знаю или ООО к этому применимо. Да и даже если ООО - туева хуча фигни можно натворить и на ООО. Только ответственность на учредителей не распространяется.
rjkz
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