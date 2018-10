Додано: Пон 08 жов, 2018 09:02

Жека79 написав: Бывалый написав: Вести в полей.

Была куплена квартира для парковки средств/пенсионный фонд. м. Дружбы народов. Драгомирова/Подвысоцкого, дом 81-го года с ремонтом без мебели. Куплена за 43, 30м, сдана сегодня за 11. Налоги ПП. Три дня экспозиции, 7-8 просмотров. Вести в полей.Была куплена квартира для парковки средств/пенсионный фонд. м. Дружбы народов. Драгомирова/Подвысоцкого, дом 81-го года с ремонтом без мебели. Куплена за 43, 30м, сдана сегодня за 11. Налоги ПП. Три дня экспозиции, 7-8 просмотров.





Я говорю браво. Никаких ожиданий, никаких рисков, никаких котлованов и самое главное никакого геморроя с ремонтом. Купил, пристроил свободное бабло, и тут же начинаешь получать ежемесячный кэш. Я говорю браво. Никаких ожиданий, никаких рисков, никаких котлованов и самое главное никакого геморроя с ремонтом. Купил, пристроил свободное бабло, и тут же начинаешь получать ежемесячный кэш.

+

