А как же риск падения стоимости актива? Дом - шлачок. Цена на него, с большой вероятностью, и дальше вниз. Доходность при сегодняшнем курсе в пределах 10% годовых (с учетом простоев. Амортизацию считать не будем - типа ж без мебели сдана). Насколько интересной становится эта инвестиция при падении цены на 3-5% в год? А при росте курса и вечных догонялках, когда у арендной платы занимает 1-2-3... года чтобы компенсировать девал?



критикуя шото всегда предлагайте альтернативу

предложите свой вариант инвестиции на эту сумму, со старта стабильно приносящей кэш и при этом столь же стабильно дорожающей



зы: какие простои, макс? это ж не 500 м нежилой в центре, пассажиров на которую можно искать несколько месяцев

такие объекты улетают за пару дней

