Додано: Пон 08 жов, 2018 11:16

J_P написав: airmax78 написав: PS Альтернативы при сегодняшних ценах котлованов и рисках недостроя - не вижу. Но лично у меня бы закопать деньги в шлачок рука бы не повернулась. PS Альтернативы при сегодняшних ценах котлованов и рисках недостроя - не вижу.

Поддерживаю + Поддерживаю +

у меня тоже не поворачивается, именно поэтому я и сказал человеку браво. если отбросить все предрассудки и стереотипы, а начать думать ТОЛЬКО с целью получения дохода, то если честно мне без разницы что будет его приносить--шлак или модный новострой. Вы мыслите ( и я в том числе) незнаю даже как это назвать(не помню по как правильно по психологии) но суть такова--вы проэцируете эту покупку или эти деньги на себя. так делать нельзя. вы мысленно представляете себе-мне нравится эта покупка? (не как доход, а именно как покупка-и отвечаете себе-нет, не нравится, и поэтому не хотите такое покупать.но это совсем не означает что эта покупка не будет приносить деньги, более того, как раз ТАКОЕ и приносит как мы видим максимальный доход. ответьте себе на вопрос--вы там будете жить? нет. так почему не купить? по поводу падения цены на шлак--ребята это центр, там не будет конкуренции с мордором как на окраине, и цена там так не упадет как на дврз или трое.все четко, без эмоций и соплей-купил-сдал-получаешь кэш.