Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А как же риск падения стоимости актива? Дом - шлачок. Цена на него, с большой вероятностью, и дальше вниз. Доходность при сегодняшнем курсе в пределах 10% годовых (с учетом простоев. Амортизацию считать не будем - типа ж без мебели сдана). Насколько интересной становится эта инвестиция при падении цены на 3-5% в год? А при росте курса и вечных догонялках, когда у арендной платы занимает 1-2-3... года чтобы компенсировать девал?
критикуя шото всегда предлагайте альтернативу предложите свой вариант инвестиции на эту сумму, со старта стабильно приносящей кэш и при этом столь же стабильно дорожающей
зы: какие простои, макс? это ж не 500 м нежилой в центре, пассажиров на которую можно искать несколько месяцев такие объекты улетают за пару дней
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:А как же риск падения стоимости актива? Дом - шлачок. Цена на него, с большой вероятностью, и дальше вниз. Доходность при сегодняшнем курсе в пределах 10% годовых (с учетом простоев. Амортизацию считать не будем - типа ж без мебели сдана). Насколько интересной становится эта инвестиция при падении цены на 3-5% в год? А при росте курса и вечных догонялках, когда у арендной платы занимает 1-2-3... года чтобы компенсировать девал?
критикуя шото всегда предлагайте альтернативу предложите свой вариант инвестиции на эту сумму, со старта стабильно приносящей кэш и при этом столь же стабильно дорожающей
зы: какие простои, макс? это ж не 500 м нежилой в центре, пассажиров на которую можно искать несколько месяцев такие объекты улетают за пару дней
Не забывайте, это квартира без мебели. Там не все так быстро. PS Альтернативы при сегодняшних ценах котлованов и рисках недостроя - не вижу. Но лично у меня бы закопать деньги в шлачок рука бы не повернулась.
Весьма странная статья с большим количеством противоречий. "....В январе-сентябре в Киеве продано 4255 квартир, что на 5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года..." Киевгорстрой: "Очередей сейчас нет, как пару лет назад, когда упала гривна, но бывают дни, когда заключается более ста договоров" Единственное, что могу подтвердить - народ действительно носился в июле-августе по стройкам, что дурной. Скорее всего именно это и послужило драйвером роста цен - ОП застройщиков мгновенно ухватились за дополнительный профит. Но вот пришел сентябрь и угар рассеялся, продажи резко затормозились, да причем так, что целый ряд анонсированных на сентябрь котлованов так и не вышел на рынок. Подорожает к зиме еще на 10%? Ну-ну...
"Я не знаю как там в Лондоне..." Но из разговора со знакомой, она общалась с владельцем одного из крупных киевских застройщиков - он летом был в процессе принятия решения - заливать-ли фундаменты под новые дома в квартале, который он строит? Мотив размышлизма - признаки приближающегося нового мирового экономического кризиса. И это при том, что в его ЖК квартиры реально выкупаются мгновенно после открытия продаж на очередную очередь (тавтология получилась). Очень много моих знакомых там купило. Сейчас сам вижу, что таки решился - фундамент уже залит. Наверное принял решение строить пока покупают. В принципе, только по этому ЖК, он уже может позволить себе делать как минимум один дом наперед без оплаты, тем более, что продажи на следующую очередь не открываются, пока не продана полностью предыдущая. Отсюда можно сделать вывод, что есть основания для беспокойства у тех застройщиков, которые не уверены в быстрой продаже до окончания строительства или у которых нет достаточных своих ресурсов чтобы достроить в случае прихода очередного пушистого зверька. В том, что он придет - мало кто сомневается. А! Еще читал с месяца 3 назад интервью с владельцем КАНа - он считает, что такие темпы строительства убивают рынок и рациональный объем меньше существующего раза в три.
airmax78 написав:PS Альтернативы при сегодняшних ценах котлованов и рисках недостроя - не вижу. Но лично у меня бы закопать деньги в шлачок рука бы не повернулась.
Поддерживаю +
похвальное единодушие) в свою очередь хочу напомнить, шо респекту его однушка в цп (с ремонтом ессно) приносит 1000$ в месяц, а мое нежилое в "постоянно и неминуемо дешевеющем" шлачке в той же локации, купленное 15 лет назад за 80000$ - 40000 грн/месяц без всяких запар с ремонтами, мебелью и техникой но раз у вас такие не послушные здравому рассудку руки - селяви)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:PS Альтернативы при сегодняшних ценах котлованов и рисках недостроя - не вижу. Но лично у меня бы закопать деньги в шлачок рука бы не повернулась.
Поддерживаю +
похвальное единодушие) в свою очередь хочу напомнить, шо респекту его однушка в цп (с ремонтом ессно) приносит 1000$ в месяц, а мое нежилое в "постоянно и неминуемо дешевеющем" шлачке в той же локации, купленное 15 лет назад за 80000$ - 40000 грн/месяц без всяких запар с ремонтами, мебелью и техникой но раз у вас такие не послушные здравому рассудку руки - селяви)
Ключевое в вашем посте "купленное 15 лет назад". Правда вы не указали площадь, но не суть. Купленное 15 лет назад нежилое и купленная "вчера" квартира - это же очень разные объекты и по разной цене. Нежилого даже в шлаке - только первый этаж, и то, не весь, а только там где удастся вымутить отдельный фасадный вход. А 30-метрового шлака в том же доме - несколько стояков.
Бывалый написав:Вести в полей. Была куплена квартира для парковки средств/пенсионный фонд. м. Дружбы народов. Драгомирова/Подвысоцкого, дом 81-го года с ремонтом без мебели. Куплена за 43, 30м, сдана сегодня за 11. Налоги ПП. Три дня экспозиции, 7-8 просмотров.
Я говорю браво. Никаких ожиданий, никаких рисков, никаких котлованов и самое главное никакого геморроя с ремонтом. Купил, пристроил свободное бабло, и тут же начинаешь получать ежемесячный кэш. Если можно с цифрами-сколько пришлось довложить на мебель ( хоть примерно) и может ещё какие то расходы были?
А как же риск падения стоимости актива? Дом - шлачок. Цена на него, с большой вероятностью, и дальше вниз. Доходность при сегодняшнем курсе в пределах 10% годовых (с учетом простоев. Амортизацию считать не будем - типа ж без мебели сдана). Насколько интересной становится эта инвестиция при падении цены на 3-5% в год? А при росте курса и вечных догонялках, когда у арендной платы занимает 1-2-3... года чтобы компенсировать девал?
10% - это хорошая доходность. Амортизация никуда не девается - она может быть меньше или больше, но рано или поздно в объект придется вкладываться. Единственный вариант - это как раньше покупали ланосы под такси - отработать и продать не вкладывая в ремонт. И тут самое интересное - ценник продажи компенсируется доходностью от аренды?
rjkz написав:10% - это хорошая доходность. Амортизация никуда не девается - она может быть меньше или больше, но рано или поздно в объект придется вкладываться. Единственный вариант - это как раньше покупали ланосы под такси - отработать и продать не вкладывая в ремонт. И тут самое интересное - ценник продажи компенсируется доходностью от аренды?
Там довольно интересный ценник покупки. Интересное место. Мы тут ждали па 500, Эир обещал, но не дождались
airmax78 написав:PS Альтернативы при сегодняшних ценах котлованов и рисках недостроя - не вижу. Но лично у меня бы закопать деньги в шлачок рука бы не повернулась.
Поддерживаю +
у меня тоже не поворачивается, именно поэтому я и сказал человеку браво. если отбросить все предрассудки и стереотипы, а начать думать ТОЛЬКО с целью получения дохода, то если честно мне без разницы что будет его приносить--шлак или модный новострой. Вы мыслите ( и я в том числе) незнаю даже как это назвать(не помню по как правильно по психологии) но суть такова--вы проэцируете эту покупку или эти деньги на себя. так делать нельзя. вы мысленно представляете себе-мне нравится эта покупка? (не как доход, а именно как покупка-и отвечаете себе-нет, не нравится, и поэтому не хотите такое покупать. но это совсем не означает что эта покупка не будет приносить деньги, более того, как раз ТАКОЕ и приносит как мы видим максимальный доход. ответьте себе на вопрос--вы там будете жить? нет. так почему не купить? по поводу падения цены на шлак--ребята это центр, там не будет конкуренции с мордором как на окраине, и цена там так не упадет как на дврз или трое. все четко, без эмоций и соплей-купил-сдал-получаешь кэш.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
airmax78 написав:PS Альтернативы при сегодняшних ценах котлованов и рисках недостроя - не вижу. Но лично у меня бы закопать деньги в шлачок рука бы не повернулась.
Поддерживаю +
у меня тоже не поворачивается, именно поэтому я и сказал человеку браво. если отбросить все предрассудки и стереотипы, а начать думать ТОЛЬКО с целью получения дохода, то если честно мне без разницы что будет его приносить--шлак или модный новострой. Вы мыслите ( и я в том числе) незнаю даже как это назвать(не помню по как правильно по психологии) но суть такова--вы проэцируете эту покупку или эти деньги на себя. так делать нельзя. вы мысленно представляете себе-мне нравится эта покупка? (не как доход, а именно как покупка-и отвечаете себе-нет, не нравится, и поэтому не хотите такое покупать. но это совсем не означает что эта покупка не будет приносить деньги, более того, как раз ТАКОЕ и приносит как мы видим максимальный доход. ответьте себе на вопрос--вы там будете жить? нет. так почему не купить? по поводу падения цены на шлак--ребята это центр, там не будет конкуренции с мордором как на окраине, и цена там так не упадет как на дврз или трое. все четко, без эмоций и соплей-купил-сдал-получаешь кэш.
+ ни убавить, ни прибавить, даже спецом щас снова ноут открою шоп плюсануть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.