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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1153115411551156

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 180
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
31
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:22

  hume написав:
  rjkz написав:10% - это хорошая доходность.
Амортизация никуда не девается - она может быть меньше или больше, но рано или поздно в объект придется вкладываться. Единственный вариант - это как раньше покупали ланосы под такси - отработать и продать не вкладывая в ремонт. И тут самое интересное - ценник продажи компенсируется доходностью от аренды?

Там довольно интересный ценник покупки. Интересное место. Мы тут ждали па 500, Эир обещал, но не дождались :D


Место интересное.
Я когда-то писал (году эдак в 2015-м), что перед выборами будет подпрыг - надо показать "перемогамыздобулы", а после потоки на офшоры все это отыграют в кратном размере. Думаю, после выборов нас ждут "непопулярные меры". И рынок отреагирует. Я-бы до выборов продал, если-бы цена меня устроила.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:28

  hume написав:
  rjkz написав:10% - это хорошая доходность.
Амортизация никуда не девается - она может быть меньше или больше, но рано или поздно в объект придется вкладываться. Единственный вариант - это как раньше покупали ланосы под такси - отработать и продать не вкладывая в ремонт. И тут самое интересное - ценник продажи компенсируется доходностью от аренды?

Там довольно интересный ценник покупки. Интересное место. Мы тут ждали па 500, Эир обещал, но не дождались :D

Ой накличите бяду...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:40

  airmax78 написав:Ключевое в вашем посте "купленное 15 лет назад". Правда вы не указали площадь, но не суть. Купленное 15 лет назад нежилое и купленная "вчера" квартира - это же очень разные объекты и по разной цене. Нежилого даже в шлаке - только первый этаж, и то, не весь, а только там где удастся вымутить отдельный фасадный вход. А 30-метрового шлака в том же доме - несколько стояков.

квартиры в том же доме точно так же колбасят кэшфло каждый месяц и 15 лет метр в них стоил гораздо дешевле нежилого - в чем разница?
жека чуть выше все правильно написал - надо не эстетствовать, а трезво считать, если хочешь получать прибыль
а для эстетов, желающих покупать постоянно дорожающие со временем вещи есть антиквариат и предметы искусства)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:48

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Ключевое в вашем посте "купленное 15 лет назад". Правда вы не указали площадь, но не суть. Купленное 15 лет назад нежилое и купленная "вчера" квартира - это же очень разные объекты и по разной цене. Нежилого даже в шлаке - только первый этаж, и то, не весь, а только там где удастся вымутить отдельный фасадный вход. А 30-метрового шлака в том же доме - несколько стояков.

квартиры в том же доме точно так же колбасят кэшфло каждый месяц и 15 лет метр в них стоил гораздо дешевле нежилого - в чем разница?
жека чуть выше все правильно написал - надо не эстетствовать, а трезво считать, если хочешь получать прибыль
а для эстетов, желающих покупать постоянно дорожающие со временем вещи есть антиквариат и предметы искусства)

100% приносят. Но точно не 40000 грн. в месяц на вложение в 80куе 15 лет назад без ремонта.
airmax78
 
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  #<1 ... 1153115411551156
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