Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:10% - это хорошая доходность. Амортизация никуда не девается - она может быть меньше или больше, но рано или поздно в объект придется вкладываться. Единственный вариант - это как раньше покупали ланосы под такси - отработать и продать не вкладывая в ремонт. И тут самое интересное - ценник продажи компенсируется доходностью от аренды?
Там довольно интересный ценник покупки. Интересное место. Мы тут ждали па 500, Эир обещал, но не дождались
Место интересное. Я когда-то писал (году эдак в 2015-м), что перед выборами будет подпрыг - надо показать "перемогамыздобулы", а после потоки на офшоры все это отыграют в кратном размере. Думаю, после выборов нас ждут "непопулярные меры". И рынок отреагирует. Я-бы до выборов продал, если-бы цена меня устроила.
rjkz написав:10% - это хорошая доходность. Амортизация никуда не девается - она может быть меньше или больше, но рано или поздно в объект придется вкладываться. Единственный вариант - это как раньше покупали ланосы под такси - отработать и продать не вкладывая в ремонт. И тут самое интересное - ценник продажи компенсируется доходностью от аренды?
Там довольно интересный ценник покупки. Интересное место. Мы тут ждали па 500, Эир обещал, но не дождались
airmax78 написав:Ключевое в вашем посте "купленное 15 лет назад". Правда вы не указали площадь, но не суть. Купленное 15 лет назад нежилое и купленная "вчера" квартира - это же очень разные объекты и по разной цене. Нежилого даже в шлаке - только первый этаж, и то, не весь, а только там где удастся вымутить отдельный фасадный вход. А 30-метрового шлака в том же доме - несколько стояков.
квартиры в том же доме точно так же колбасят кэшфло каждый месяц и 15 лет метр в них стоил гораздо дешевле нежилого - в чем разница? жека чуть выше все правильно написал - надо не эстетствовать, а трезво считать, если хочешь получать прибыль а для эстетов, желающих покупать постоянно дорожающие со временем вещи есть антиквариат и предметы искусства)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Ключевое в вашем посте "купленное 15 лет назад". Правда вы не указали площадь, но не суть. Купленное 15 лет назад нежилое и купленная "вчера" квартира - это же очень разные объекты и по разной цене. Нежилого даже в шлаке - только первый этаж, и то, не весь, а только там где удастся вымутить отдельный фасадный вход. А 30-метрового шлака в том же доме - несколько стояков.
квартиры в том же доме точно так же колбасят кэшфло каждый месяц и 15 лет метр в них стоил гораздо дешевле нежилого - в чем разница? жека чуть выше все правильно написал - надо не эстетствовать, а трезво считать, если хочешь получать прибыль а для эстетов, желающих покупать постоянно дорожающие со временем вещи есть антиквариат и предметы искусства)
100% приносят. Но точно не 40000 грн. в месяц на вложение в 80куе 15 лет назад без ремонта.
Жека79 написав:по поводу падения цены на шлак--ребята это центр, там не будет конкуренции с мордором как на окраине, и цена там так не упадет как на дврз или трое. все четко, без эмоций и соплей-купил-сдал-получаешь кэш.
"Шлачек" и центр плохо гармонируют. Если в трех остановках метро ПОХ, где полно более качественного жилья, разве они не будут конкурировать? Если человек идет в старый дом, значит у него не полные карманы денег, значит три остановки до метро он может проехать. Любое вложение в недвижимость будет приносить большую или меньшую прибыль. За те же 43 можно было купить с ремонтом в Патриотике и сдать за те же 11. В первом случае локация, во втором свежий дом, лучше планировка, счетчики на тепло. Вполне конкурентный вариант в этом ценовом диапазоне.
airmax78 написав:100% приносят. Но точно не 40000 грн. в месяц на вложение в 80куе 15 лет назад без ремонта.
меньше приносят, так они и стоили меньше и ремонт там надо лишь освежать, а не мастрячить новые актуальные на моменте интерьеры шоп угодить капризным эстетам в "бизнесе и элите" именно поэтому я и занимаюсь нежилой) но факт остается фактом - в долгосрочной перспективе условный хрущ у метро не имеет конкуренции с точки зрения доходности стоимость его волатильна? так их изначально не для перепродаж и спекуляций покупают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Тенденція на ринку ЖН Києва: зростання цін на оренду і цін купівлі-продажу. https://24tv.ua/ceny_na_kvartiry_v_kiev ... n_get_more До доларового еквіваленту орендних цін станом на грудень 2013 ще далеко, принаймні мені. Орієнтування щодо одного об’єкту: $600 тоді проти $350 сьогодні. Печалька.
Жека79 написав:по поводу падения цены на шлак--ребята это центр, там не будет конкуренции с мордором как на окраине, и цена там так не упадет как на дврз или трое. все четко, без эмоций и соплей-купил-сдал-получаешь кэш.
"Шлачек" и центр плохо гармонируют. Если в трех остановках метро ПОХ, где полно более качественного жилья, разве они не будут конкурировать? Если человек идет в старый дом, значит у него не полные карманы денег, значит три остановки до метро он может проехать. Любое вложение в недвижимость будет приносить большую или меньшую прибыль. За те же 43 можно было купить с ремонтом в Патриотике и сдать за те же 11. В первом случае локация, во втором свежий дом, лучше планировка, счетчики на тепло. Вполне конкурентный вариант в этом ценовом диапазоне.
серьезно? вот расскажите это моему знакомому, который работает сомелье в ресторане до 2-х часов ночи и снимает шлачек на леси украинки за 15кгрн. на мой вопрос-чего ты тут живешь-ответ до безобразия прост--потому что мне пешком 10 минут до работы утром и ночью. и горит мне нах не надо никакое такси и никакое метро(которе кстати очень часто бывает уже закрыто когда я заканчиваю работу) . что бы вы ему ответили?
пс. реально снять за 11кгрн панельную патриотику в ебенях поха --я хз чем нужно руководствоваться, хотя говорят люди снимают
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