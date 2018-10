Додано: Пон 08 жов, 2018 11:40

airmax78 написав: Ключевое в вашем посте "купленное 15 лет назад". Правда вы не указали площадь, но не суть. Купленное 15 лет назад нежилое и купленная "вчера" квартира - это же очень разные объекты и по разной цене. Нежилого даже в шлаке - только первый этаж, и то, не весь, а только там где удастся вымутить отдельный фасадный вход. А 30-метрового шлака в том же доме - несколько стояков. Ключевое в вашем посте "купленное 15 лет назад". Правда вы не указали площадь, но не суть. Купленное 15 лет назад нежилое и купленная "вчера" квартира - это же очень разные объекты и по разной цене. Нежилого даже в шлаке - только первый этаж, и то, не весь, а только там где удастся вымутить отдельный фасадный вход. А 30-метрового шлака в том же доме - несколько стояков.

квартиры в том же доме точно так же колбасят кэшфло каждый месяц и 15 лет метр в них стоил гораздо дешевле нежилого - в чем разница?

жека чуть выше все правильно написал - надо не эстетствовать, а трезво считать, если хочешь получать прибыль

