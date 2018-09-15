Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Если взять 100 людей, то обязательно найдется 10-ок, которым нужно именно тут. Это не показатель, так как у остальных 80% людей есть выбор (и, следовательно, есть конкуренция), а последние 10% найдут какие-либо личные причины и скажут "только ПОХ". Так что ваш пример не репрезентативен. Да и ценник уже немного из другого сегмента, чем обсуждаемый. С бюджетом 20-30 тыс гривен на аренду, уже другие критерии и никто не посмотрит ни на ПОХ, ни на шлачек.
в бюджете 15кгрн на леси украинки и прилегающей территории кроме шлачка не на что рассчитывать особо. Если это ПЖС красные дома возле метро печерская то там ценник от 25. и вы правда считаете что ПОХ и количество г0вносттроя там может конкурировать со шлачком в центре? если это шлак в хорошим ремонтом в центре -то он улетает сразу. а вот улетит ли что то в патриотике с колличеством 5 тыс квартир, из которых большая половина куплены под сдачу--большой вопрос
за 1к?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Vlad442 написав:Если взять 100 людей, то обязательно найдется 10-ок, которым нужно именно тут. Это не показатель, так как у остальных 80% людей есть выбор (и, следовательно, есть конкуренция), а последние 10% найдут какие-либо личные причины и скажут "только ПОХ". Так что ваш пример не репрезентативен. Да и ценник уже немного из другого сегмента, чем обсуждаемый. С бюджетом 20-30 тыс гривен на аренду, уже другие критерии и никто не посмотрит ни на ПОХ, ни на шлачек.
в бюджете 15кгрн на леси украинки и прилегающей территории кроме шлачка не на что рассчитывать особо. Если это ПЖС красные дома возле метро печерская то там ценник от 25. и вы правда считаете что ПОХ и количество г0вносттроя там может конкурировать со шлачком в центре? если это шлак в хорошим ремонтом в центре -то он улетает сразу. а вот улетит ли что то в патриотике с колличеством 5 тыс квартир, из которых большая половина куплены под сдачу--большой вопрос
за 1к?
2к. сейчас он арендует 2к хрущ за 15кгрн на ЛУ (непомню номер) на горе от гулливера вгору
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------