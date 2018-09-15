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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1154115511561157

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 180
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
31
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:30

  Жека79 написав:
  Vlad442 написав:Если взять 100 людей, то обязательно найдется 10-ок, которым нужно именно тут. Это не показатель, так как у остальных 80% людей есть выбор (и, следовательно, есть конкуренция), а последние 10% найдут какие-либо личные причины и скажут "только ПОХ".
Так что ваш пример не репрезентативен. Да и ценник уже немного из другого сегмента, чем обсуждаемый. С бюджетом 20-30 тыс гривен на аренду, уже другие критерии и никто не посмотрит ни на ПОХ, ни на шлачек.


в бюджете 15кгрн на леси украинки и прилегающей территории кроме шлачка не на что рассчитывать особо. Если это ПЖС красные дома возле метро печерская то там ценник от 25.
и вы правда считаете что ПОХ и количество г0вносттроя там может конкурировать со шлачком в центре? если это шлак в хорошим ремонтом в центре -то он улетает сразу. а вот улетит ли что то в патриотике с колличеством 5 тыс квартир, из которых большая половина куплены под сдачу--большой вопрос

за 1к?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:01

  Прохожий написав:
  Жека79 написав:
  Vlad442 написав:Если взять 100 людей, то обязательно найдется 10-ок, которым нужно именно тут. Это не показатель, так как у остальных 80% людей есть выбор (и, следовательно, есть конкуренция), а последние 10% найдут какие-либо личные причины и скажут "только ПОХ".
Так что ваш пример не репрезентативен. Да и ценник уже немного из другого сегмента, чем обсуждаемый. С бюджетом 20-30 тыс гривен на аренду, уже другие критерии и никто не посмотрит ни на ПОХ, ни на шлачек.


в бюджете 15кгрн на леси украинки и прилегающей территории кроме шлачка не на что рассчитывать особо. Если это ПЖС красные дома возле метро печерская то там ценник от 25.
и вы правда считаете что ПОХ и количество г0вносттроя там может конкурировать со шлачком в центре? если это шлак в хорошим ремонтом в центре -то он улетает сразу. а вот улетит ли что то в патриотике с колличеством 5 тыс квартир, из которых большая половина куплены под сдачу--большой вопрос

за 1к?


2к. сейчас он арендует 2к хрущ за 15кгрн на ЛУ (непомню номер) на горе от гулливера вгору
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Жека79 написав:2к. сейчас он арендует 2к хрущ за 15кгрн на ЛУ (непомню номер) на горе от гулливера вгору

2к совмин с неплохим но немного подуставшим ремонтом(17-19номера) сейчас идет за 20к, думаю поднять до 22х...
как считаете?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9818
З нами з: 05.06.13
Подякував: 426 раз.
Подякували: 901 раз.
 
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  #<1 ... 1154115511561157
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