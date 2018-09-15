Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Если взять 100 людей, то обязательно найдется 10-ок, которым нужно именно тут. Это не показатель, так как у остальных 80% людей есть выбор (и, следовательно, есть конкуренция), а последние 10% найдут какие-либо личные причины и скажут "только ПОХ". Так что ваш пример не репрезентативен. Да и ценник уже немного из другого сегмента, чем обсуждаемый. С бюджетом 20-30 тыс гривен на аренду, уже другие критерии и никто не посмотрит ни на ПОХ, ни на шлачек.
в бюджете 15кгрн на леси украинки и прилегающей территории кроме шлачка не на что рассчитывать особо. Если это ПЖС красные дома возле метро печерская то там ценник от 25. и вы правда считаете что ПОХ и количество г0вносттроя там может конкурировать со шлачком в центре? если это шлак в хорошим ремонтом в центре -то он улетает сразу. а вот улетит ли что то в патриотике с колличеством 5 тыс квартир, из которых большая половина куплены под сдачу--большой вопрос
за 1к?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Vlad442 написав:Если взять 100 людей, то обязательно найдется 10-ок, которым нужно именно тут. Это не показатель, так как у остальных 80% людей есть выбор (и, следовательно, есть конкуренция), а последние 10% найдут какие-либо личные причины и скажут "только ПОХ". Так что ваш пример не репрезентативен. Да и ценник уже немного из другого сегмента, чем обсуждаемый. С бюджетом 20-30 тыс гривен на аренду, уже другие критерии и никто не посмотрит ни на ПОХ, ни на шлачек.
в бюджете 15кгрн на леси украинки и прилегающей территории кроме шлачка не на что рассчитывать особо. Если это ПЖС красные дома возле метро печерская то там ценник от 25. и вы правда считаете что ПОХ и количество г0вносттроя там может конкурировать со шлачком в центре? если это шлак в хорошим ремонтом в центре -то он улетает сразу. а вот улетит ли что то в патриотике с колличеством 5 тыс квартир, из которых большая половина куплены под сдачу--большой вопрос
за 1к?
2к. сейчас он арендует 2к хрущ за 15кгрн на ЛУ (непомню номер) на горе от гулливера вгору
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:и вы правда считаете что ПОХ и количество г0вносттроя там может конкурировать со шлачком в центре? если это шлак в хорошим ремонтом в центре -то он улетает сразу. а вот улетит ли что то в патриотике с колличеством 5 тыс квартир, из которых большая половина куплены под сдачу--большой вопрос
Там разница всего 3 остановки метро. Да, я считаю, что шлачок в центре вполне будет конкурировать с новостроем не в центре. Доказательство - одинаковая цена, что обозначает для многих арендаторов одинаковые потребительские характеристики. Одинаковая рентабельность. Я не пытаюсь доказать, что однушка на ПОХе это самое удачное вложение. Я говорю, что ваше утверждение "центр это всегда центр, пусть и шлак, и он вне сравнения, и вне конкуренции с говностроями на окраине" не соответствует действительности. У меня объекты в хороших местах дают худшую рентабельность, чем в удачных локациях в хорошем состоянии. В данный момент рекордсменом по рентабельности (средний сегмент) является квартира с приличным ремонтом далеко от метро, центра и прочих популярных локаций, которые задирают цену продажи - знаменатель, но в хорошем транспортном узле возле конечной маршруток в разные концы города. А квартиры возле метро зачастую снимают чтобы ездить в совсем другой район (транзитом через центр) города, потому что там не нашли ничего подходящего.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 08 жов, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Жека79 написав:2к. сейчас он арендует 2к хрущ за 15кгрн на ЛУ (непомню номер) на горе от гулливера вгору
2к совмин с неплохим но немного подуставшим ремонтом(17-19номера) сейчас идет за 20к, думаю поднять до 22х... как считаете?
Поднимать, конечно, нужно. 10% в год это ниже уровня инфляции. Даже не ради этих 2 тыс, которые ничего не решают, а для того, чтобы арендаторы не попали в зону, когда они привязаны ценой к вашей квартире. Если цена рыночная, они всегда смогут перескочить в аналогичный вариант, если захотят. Если цена ниже рынка, начинается плачь Ярославны и мотание нервов.