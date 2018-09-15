Додано: Пон 08 жов, 2018 21:26

Жека79 написав: и вы правда считаете что ПОХ и количество г0вносттроя там может конкурировать со шлачком в центре? если это шлак в хорошим ремонтом в центре -то он улетает сразу. а вот улетит ли что то в патриотике с колличеством 5 тыс квартир, из которых большая половина куплены под сдачу--большой вопрос и вы правда считаете что ПОХ и количество г0вносттроя там может конкурировать со шлачком в центре? если это шлак в хорошим ремонтом в центре -то он улетает сразу. а вот улетит ли что то в патриотике с колличеством 5 тыс квартир, из которых большая половина куплены под сдачу--большой вопрос

Там разница всего 3 остановки метро. Да, я считаю, что шлачок в центре вполне будет конкурировать с новостроем не в центре. Доказательство - одинаковая цена, что обозначает для многих арендаторов одинаковые потребительские характеристики. Одинаковая рентабельность.Я не пытаюсь доказать, что однушка на ПОХе это самое удачное вложение. Я говорю, что ваше утверждение "центр это всегда центр, пусть и шлак, и он вне сравнения, и вне конкуренции с говностроями на окраине" не соответствует действительности.У меня объекты в хороших местах дают худшую рентабельность, чем в удачных локациях в хорошем состоянии. В данный момент рекордсменом по рентабельности (средний сегмент) является квартира с приличным ремонтом далеко от метро, центра и прочих популярных локаций, которые задирают цену продажи - знаменатель, но в хорошем транспортном узле возле конечной маршруток в разные концы города. А квартиры возле метро зачастую снимают чтобы ездить в совсем другой район (транзитом через центр) города, потому что там не нашли ничего подходящего.