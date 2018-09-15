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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1155115611571158

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 180
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
31
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:57

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Ключевое в вашем посте "купленное 15 лет назад". Правда вы не указали площадь, но не суть. Купленное 15 лет назад нежилое и купленная "вчера" квартира - это же очень разные объекты и по разной цене. Нежилого даже в шлаке - только первый этаж, и то, не весь, а только там где удастся вымутить отдельный фасадный вход. А 30-метрового шлака в том же доме - несколько стояков.

квартиры в том же доме точно так же колбасят кэшфло каждый месяц и 15 лет метр в них стоил гораздо дешевле нежилого - в чем разница?
жека чуть выше все правильно написал - надо не эстетствовать, а трезво считать, если хочешь получать прибыль
а для эстетов, желающих покупать постоянно дорожающие со временем вещи есть антиквариат и предметы искусства)

Тоже поддерживаю мысль, которую выделил )))
Но чего вы тогда на Vlad-а наезжаете за его покупку "околометрошнного" новостроя????
Кстати, его мотивация покупки - прямое следование вашему совету...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:09

  Vlad442 написав:
  Жека79 написав:по поводу падения цены на шлак--ребята это центр, там не будет конкуренции с мордором как на окраине, и цена там так не упадет как на дврз или трое.
все четко, без эмоций и соплей-купил-сдал-получаешь кэш.

"Шлачек" и центр плохо гармонируют. Если в трех остановках метро ПОХ, где полно более качественного жилья, разве они не будут конкурировать? Если человек идет в старый дом, значит у него не полные карманы денег, значит три остановки до метро он может проехать.
Любое вложение в недвижимость будет приносить большую или меньшую прибыль. За те же 43 можно было купить с ремонтом в Патриотике и сдать за те же 11. В первом случае локация, во втором свежий дом, лучше планировка, счетчики на тепло. Вполне конкурентный вариант в этом ценовом диапазоне.

Влад, при всем уважении - нельзя сравнивать "шлачек" в центре и Патриотику.
Вам надо немного пожить в Киеве, чтобы это понять.
Если вкладывать в недвижимость с целью получения дивидендов, то из этих двух вариантов нужно брать центр. Есть огромная прослойка людей, которые за те же деньги снимут "шлачёк", но без поездок в метро и маршрутках к нему.
Если из трех - то не шлак и в центре )))) Тут я с КК-цем солидарен.
А толковое нежилое - ваааще жыр )))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

J_P написав:Тоже поддерживаю мысль, которую выделил )))
Но чего вы тогда на Vlad-а наезжаете за его покупку "околометрошнного" новостроя????
Кстати, его мотивация покупки - прямое следование вашему совету...


в том кейсе вообще много странного, но отвечая на ваш конкретный вопрос - а он разве «купил новострой»? он купил дериватив с поставкой через два (а по факту через три) года, если бы он действительно купил новострой (или шлак), он бы давно бы уже стриг кешфло, а не считал виртуальную прибыль на форумах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:19

  ihorkyiv написав:Тенденція на ринку ЖН Києва: зростання цін на оренду і цін купівлі-продажу.
https://24tv.ua/ceny_na_kvartiry_v_kiev ... n_get_more
До доларового еквіваленту орендних цін станом на грудень 2013 ще далеко, принаймні мені. Орієнтування щодо одного об’єкту: $600 тоді проти $350 сьогодні. Печалька.

У меня падение 25% по сравнению с той же датой. Правда я считаю по данной квартире (она в центре) все в евро. Покупка, ремонт и обстановка ранее финансировались из евро-актива. Кросс-курс скакал, посему так было проще.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  J_P написав:Думаю что КЛЮЧЕВОЕ все же не "15 лет назад", а "нежилое в центре города"

В 2003 за 80 тыс долларов можно было купить 10-11 однушек в спальниках Харькова, которые сейчас чистыми приносили те же самые деньги, даже с учетом раз в 10 лет переклеить обои или поменять диван/кровать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  J_P написав:Если из трех - то не шлак и в центре ))))

Только почему-то рентабельность сдачи хороших квартир в центре хуже среднего сегмента, куда я одинаково отношу варианты с одинаковой ценой - шлачок в центре и свежий новострой возле метро, на котором ехать 15 минут до центра.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:05

  Vlad442 написав:
  J_P написав:Если из трех - то не шлак и в центре ))))

Только почему-то рентабельность сдачи хороших квартир в центре хуже среднего сегмента, куда я одинаково отношу варианты с одинаковой ценой - шлачок в центре и свежий новострой возле метро, на котором ехать 15 минут до центра.

Наверно вы правы. (см выделенное)
ЗЫ: Никогда не работал в сфере "купи-продай", но вероятно торговать шмотками Армани приятней чем кальсонами кременчугской фабрики. Даже при однозначно более низкой рентабельности и оборачиваемости )))
Но то такЭ..., не обращайте внимание...
J_P
 
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