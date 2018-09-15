Vlad442 написав:

Жека79 написав: по поводу падения цены на шлак--ребята это центр, там не будет конкуренции с мордором как на окраине, и цена там так не упадет как на дврз или трое.

все четко, без эмоций и соплей-купил-сдал-получаешь кэш. по поводу падения цены на шлак--ребята это центр, там не будет конкуренции с мордором как на окраине, и цена там так не упадет как на дврз или трое.все четко, без эмоций и соплей-купил-сдал-получаешь кэш.

"Шлачек" и центр плохо гармонируют. Если в трех остановках метро ПОХ, где полно более качественного жилья, разве они не будут конкурировать? Если человек идет в старый дом, значит у него не полные карманы денег, значит три остановки до метро он может проехать.Любое вложение в недвижимость будет приносить большую или меньшую прибыль. За те же 43 можно было купить с ремонтом в Патриотике и сдать за те же 11. В первом случае локация, во втором свежий дом, лучше планировка, счетчики на тепло. Вполне конкурентный вариант в этом ценовом диапазоне.