Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ключевое в вашем посте "купленное 15 лет назад". Правда вы не указали площадь, но не суть. Купленное 15 лет назад нежилое и купленная "вчера" квартира - это же очень разные объекты и по разной цене. Нежилого даже в шлаке - только первый этаж, и то, не весь, а только там где удастся вымутить отдельный фасадный вход. А 30-метрового шлака в том же доме - несколько стояков.
квартиры в том же доме точно так же колбасят кэшфло каждый месяц и 15 лет метр в них стоил гораздо дешевле нежилого - в чем разница? жека чуть выше все правильно написал - надо не эстетствовать, а трезво считать, если хочешь получать прибыль а для эстетов, желающих покупать постоянно дорожающие со временем вещи есть антиквариат и предметы искусства)
Тоже поддерживаю мысль, которую выделил ))) Но чего вы тогда на Vlad-а наезжаете за его покупку "околометрошнного" новостроя???? Кстати, его мотивация покупки - прямое следование вашему совету...
Жека79 написав:по поводу падения цены на шлак--ребята это центр, там не будет конкуренции с мордором как на окраине, и цена там так не упадет как на дврз или трое. все четко, без эмоций и соплей-купил-сдал-получаешь кэш.
"Шлачек" и центр плохо гармонируют. Если в трех остановках метро ПОХ, где полно более качественного жилья, разве они не будут конкурировать? Если человек идет в старый дом, значит у него не полные карманы денег, значит три остановки до метро он может проехать. Любое вложение в недвижимость будет приносить большую или меньшую прибыль. За те же 43 можно было купить с ремонтом в Патриотике и сдать за те же 11. В первом случае локация, во втором свежий дом, лучше планировка, счетчики на тепло. Вполне конкурентный вариант в этом ценовом диапазоне.
Влад, при всем уважении - нельзя сравнивать "шлачек" в центре и Патриотику. Вам надо немного пожить в Киеве, чтобы это понять. Если вкладывать в недвижимость с целью получения дивидендов, то из этих двух вариантов нужно брать центр. Есть огромная прослойка людей, которые за те же деньги снимут "шлачёк", но без поездок в метро и маршрутках к нему. Если из трех - то не шлак и в центре )))) Тут я с КК-цем солидарен. А толковое нежилое - ваааще жыр )))
J_P написав:Тоже поддерживаю мысль, которую выделил ))) Но чего вы тогда на Vlad-а наезжаете за его покупку "околометрошнного" новостроя???? Кстати, его мотивация покупки - прямое следование вашему совету...
в том кейсе вообще много странного, но отвечая на ваш конкретный вопрос - а он разве «купил новострой»? он купил дериватив с поставкой через два (а по факту через три) года, если бы он действительно купил новострой (или шлак), он бы давно бы уже стриг кешфло, а не считал виртуальную прибыль на форумах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
ihorkyiv написав:Тенденція на ринку ЖН Києва: зростання цін на оренду і цін купівлі-продажу. https://24tv.ua/ceny_na_kvartiry_v_kiev ... n_get_more До доларового еквіваленту орендних цін станом на грудень 2013 ще далеко, принаймні мені. Орієнтування щодо одного об’єкту: $600 тоді проти $350 сьогодні. Печалька.
У меня падение 25% по сравнению с той же датой. Правда я считаю по данной квартире (она в центре) все в евро. Покупка, ремонт и обстановка ранее финансировались из евро-актива. Кросс-курс скакал, посему так было проще.
J_P написав:Думаю что КЛЮЧЕВОЕ все же не "15 лет назад", а "нежилое в центре города"
В 2003 за 80 тыс долларов можно было купить 10-11 однушек в спальниках Харькова, которые сейчас чистыми приносили те же самые деньги, даже с учетом раз в 10 лет переклеить обои или поменять диван/кровать.
J_P написав:Если из трех - то не шлак и в центре ))))
Только почему-то рентабельность сдачи хороших квартир в центре хуже среднего сегмента, куда я одинаково отношу варианты с одинаковой ценой - шлачок в центре и свежий новострой возле метро, на котором ехать 15 минут до центра.
J_P написав:Если из трех - то не шлак и в центре ))))
Только почему-то рентабельность сдачи хороших квартир в центре хуже среднего сегмента, куда я одинаково отношу варианты с одинаковой ценой - шлачок в центре и свежий новострой возле метро, на котором ехать 15 минут до центра.
Наверно вы правы. (см выделенное) ЗЫ: Никогда не работал в сфере "купи-продай", но вероятно торговать шмотками Армани приятней чем кальсонами кременчугской фабрики. Даже при однозначно более низкой рентабельности и оборачиваемости ))) Но то такЭ..., не обращайте внимание...
airmax78 написав:100% приносят. Но точно не 40000 грн. в месяц на вложение в 80куе 15 лет назад без ремонта.
меньше приносят, так они и стоили меньше и ремонт там надо лишь освежать, а не мастрячить новые актуальные на моменте интерьеры шоп угодить капризным эстетам в "бизнесе и элите" именно поэтому я и занимаюсь нежилой)
J_P написав:Если из трех - то не шлак и в центре ))))
Только почему-то рентабельность сдачи хороших квартир в центре хуже среднего сегмента, куда я одинаково отношу варианты с одинаковой ценой - шлачок в центре и свежий новострой возле метро, на котором ехать 15 минут до центра.
самую крутую рентабельность дает сдача покомнатно почему не занимаетесь?
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