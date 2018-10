Додано: Вів 09 жов, 2018 15:46

J_P написав: kingkongovets написав: J_P написав: Тоже поддерживаю мысль, которую выделил )))

Но чего вы тогда на Vlad-а наезжаете за его покупку "околометрошнного" новостроя????

Кстати, его мотивация покупки - прямое следование вашему совету...



в том кейсе вообще много странного, но отвечая на ваш конкретный вопрос - а он разве «купил новострой»? он купил дериватив с поставкой через два (а по факту через три) года, если бы он действительно купил новострой (или шлак), он бы давно бы уже стриг кешфло, а не считал виртуальную прибыль на форумах в том кейсе вообще много странного, но отвечая на ваш конкретный вопрос - а он разве «купил новострой»? он купил дериватив с поставкой через два (а по факту через три) года, если бы он действительноновострой (или шлак), он бы давно бы уже стриг кешфло, а не считал виртуальную прибыль на форумах

Ок, он купил дериватив. Но это отлично ложится в русло сформулированного вами принципа.

Более того, он расширил его до: "...надо не эстетствовать, а трезво считать и ЯСНО ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ своих ИНВЕСТИЦИЙ, если хочешь получать прибыль".

Как и Осе Бендеру, вам впору гордится Vlad-ом и повторить сакраментальную фразу: "Моя школа...!" )))).

ЗЫ: Vlad вроде до инвестиций имел опыт покупки готовой недвижки, в том числе и нежилой? Или я что-то перепутал?

И еще вопрос (для личного понимания): те кто покупал биткоины по цене 100$ и еще не продал - тоже чистые теореТЕГи? Ведь биткоин тоже мог рухнуть как и "пирамида" Аркады. А уважаемые финансовые институты, которые скупают долги недоразвитых стран - тоже из этой серии?

я уже несколько раз это повторял:

котлован аркады - очень странный выбор для харьковского бизнесмена, который к тому же на тот момент слабо понимал перспективы своей инвестиции - он как и трибека поначалу даже не мог толком пояснить шо он с ней будет делать - продаст, или будет сдавать?

кстати, первые сомнения в правдивости трибеки у меня появились потому шо у меня в голове не укладывалось как чел с мба может под инвестицию купить стояк круш

