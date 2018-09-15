Додано: Вів 09 жов, 2018 18:42

Faceless написав: Vlad442 написав: можно было купить 10-11 однушек в спальниках Харькова, которые сейчас чистыми приносили те же самые деньги, даже с учетом раз в 10 лет переклеить обои или поменять диван/кровать. можно было купить 10-11 однушек в спальниках Харькова, которые сейчас чистыми приносили те же самые деньги, даже с учетом раз в 10 лет переклеить обои или поменять диван/кровать.

Вот только геморроя с ними было бы в 20 раз больше Вот только геморроя с ними было бы в 20 раз больше

Не факт что в 20 раз(в 10 - поверю).И не факт что у вас потом не попробуют отжать нежилое в хруще или сталинке сладкое по доходности и вакантности, ведь вы купили его на 12м году независимости у чела, который его грамотно отжал у государства, и не всегда(да всегда, пля!) за деньги в казну, суд там правило как всегда или решение райсовета(не помню были ли открытые аукционы по продаже ходовой комнедвиги в 90е) за 10+...куе.А Кинг рычаги имеет и не ссыт в компот, стержень есть или просто характер рисковый.Я б в такое не лез, кто из знакомых влез в первые этажи хрущей/сталинок в центре под магазин(и платил потом в 2002-03м за бумажку о переводе сессией райсовета в нежилое под 100кгрн) имеют как правило около штуки сейчас с аренды. Магазины позакрывали ещё в 14м.У нас в 2002-03м тоже можно было купить за 80куе пару этажей в подъезде в стандартной панели на хорошем массиве. И даже с бабкостайлом сейчас бы это приносило не менее 20-25кгрн с линолеумом и обойками с распродажи.