Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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J_P написав:Тоже поддерживаю мысль, которую выделил ))) Но чего вы тогда на Vlad-а наезжаете за его покупку "околометрошнного" новостроя???? Кстати, его мотивация покупки - прямое следование вашему совету...
в том кейсе вообще много странного, но отвечая на ваш конкретный вопрос - а он разве «купил новострой»? он купил дериватив с поставкой через два (а по факту через три) года, если бы он действительно купил новострой (или шлак), он бы давно бы уже стриг кешфло, а не считал виртуальную прибыль на форумах
Ок, он купил дериватив. Но это отлично ложится в русло сформулированного вами принципа. Более того, он расширил его до: "...надо не эстетствовать, а трезво считать и ЯСНО ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ своих ИНВЕСТИЦИЙ, если хочешь получать прибыль". Как и Осе Бендеру, вам впору гордится Vlad-ом и повторить сакраментальную фразу: "Моя школа...!" )))). ЗЫ: Vlad вроде до инвестиций имел опыт покупки готовой недвижки, в том числе и нежилой? Или я что-то перепутал? И еще вопрос (для личного понимания): те кто покупал биткоины по цене 100$ и еще не продал - тоже чистые теореТЕГи? Ведь биткоин тоже мог рухнуть как и "пирамида" Аркады. А уважаемые финансовые институты, которые скупают долги недоразвитых стран - тоже из этой серии? Честно, до сих пор не могу понять что он сделал не так, имея на руках совершенно свободные 20-30К. Очень интересно, - так как сам тогда еле сдержался чтобы не влоШИТься )))) в котлован монолита в этом комплексе.
J_P написав:Тоже поддерживаю мысль, которую выделил ))) Но чего вы тогда на Vlad-а наезжаете за его покупку "околометрошнного" новостроя???? Кстати, его мотивация покупки - прямое следование вашему совету...
в том кейсе вообще много странного, но отвечая на ваш конкретный вопрос - а он разве «купил новострой»? он купил дериватив с поставкой через два (а по факту через три) года, если бы он действительно купил новострой (или шлак), он бы давно бы уже стриг кешфло, а не считал виртуальную прибыль на форумах
Ок, он купил дериватив. Но это отлично ложится в русло сформулированного вами принципа. Более того, он расширил его до: "...надо не эстетствовать, а трезво считать и ЯСНО ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ своих ИНВЕСТИЦИЙ, если хочешь получать прибыль". Как и Осе Бендеру, вам впору гордится Vlad-ом и повторить сакраментальную фразу: "Моя школа...!" )))). ЗЫ: Vlad вроде до инвестиций имел опыт покупки готовой недвижки, в том числе и нежилой? Или я что-то перепутал? И еще вопрос (для личного понимания): те кто покупал биткоины по цене 100$ и еще не продал - тоже чистые теореТЕГи? Ведь биткоин тоже мог рухнуть как и "пирамида" Аркады. А уважаемые финансовые институты, которые скупают долги недоразвитых стран - тоже из этой серии? Честно, до сих пор не могу понять что он сделал не так, имея на руках совершенно свободные 20-30К. Очень интересно, - так как сам тогда еле сдержался чтобы не влоШИТься )))) в котлован монолита в этом комплексе.
я уже несколько раз это повторял: котлован аркады - очень странный выбор для харьковского бизнесмена, который к тому же на тот момент слабо понимал перспективы своей инвестиции - он как и трибека поначалу даже не мог толком пояснить шо он с ней будет делать - продаст, или будет сдавать? кстати, первые сомнения в правдивости трибеки у меня появились потому шо у меня в голове не укладывалось как чел с мба может под инвестицию купить стояк круш слишком уж примитивно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:я уже несколько раз это повторял: котлован аркады - очень странный выбор для харьковского бизнесмена, который к тому же на тот момент слабо понимал перспективы своей инвестиции - он как и трибека поначалу даже не мог толком пояснить шо он с ней будет делать - продаст, или будет сдавать? ....
У вас как и уважаемого Р.А. Уилсона: "Дальше буду говорить абсолютную истину, но только так, как я ее понимаю...". Ок, теперь понял. Просто вам было странно. А человек оправдываться ужо замахался )))) А то, что я аналогично влез в ОболоньСкай, а не купил готовое - не странно? Хотя да,... я ведь не бизнесмен ))))
отож мне вот до сих пор так же дико отдать свои деньги застройщику на несколько лет в обмен не бумажки - я им явно найду лучшее применение - как и вам купить шлачок, а вот для врача, юриста, уни с его халтурками, вас с вашей зп и бонусами, чиновника с кучей нала от взяток - самое то ну а кататься из харькова в киев на поезде за арендой и для поиска новых квартирантов - ваще ноу коментс да и сам выбор именно «массового сегмента» (с)- тоже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Вижу тут меня обезьяна, которая у меня в игноре, начала осбуждать.
Я, если смотреть назад, не вижу лучшего способа прокрутить сумму с высокой рентабельностью и минимумов рисков (биткойн отбрасываем). Войти в кризис с долларом частично в кэше, частично на депо. Пропетлять между упавшими банками, получать 10% годовых в долларе (зафиксировано), в 16 вложиться на дне в котлован в хорошем месте под аренду среднего сегмента, получить за 2,5 года плюс 40%, что примерно соответствует 15% годовых (зафиксировано - считайте, что я сейчас у себя купил готовое под арнду). Сейчас вырисовывается 10% от текущей цены доходность аренды.
J_P написав:ЗЫ: Никогда не работал в сфере "купи-продай", но вероятно торговать шмотками Армани приятней чем кальсонами кременчугской фабрики. Даже при однозначно более низкой рентабельности и оборачиваемости )))
В случае аренды не факт, что намного приятней. Как повезет. Если средний сегмент это понятные и предсказуемые работающие люди, то "Армани" это лотерея. Могут быть милейшие люди, а могут оказаться и не милейшие. Деньги и власть влияют на поведение. Плюс другие требования к ремонту, плюс выше затраты на поддержание, больше моральное устаревание.
Прохожий написав:самую крутую рентабельность дает сдача покомнатно почему не занимаетесь?
Целую двушку или трешку выгодней сдавать целиком, чем покомнатно. Может из-за того, что бабушки сбивают цены. Если купить комнату, которая стоит сама по себе дешево, то, наверное выгодно. Я не пробовал из-за потенциально проблемного контингента.
Прохожий написав:самую крутую рентабельность дает сдача покомнатно почему не занимаетесь?
Целую двушку или трешку выгодней сдавать целиком, чем покомнатно. Может из-за того, что бабушки сбивают цены. Если купить комнату, которая стоит сама по себе дешево, то, наверное выгодно. Я не пробовал из-за потенциально проблемного контингента.
аргументируете???
убитый 3к хрущ-бабушатник сдается МИН ПА3-3,5кгрн/комната, итого 9-10,5кгрн/мес, ремонт не нужен, в ЖК Тампере можно взять за 35куе и "завтра сдать", доходность гораздо поболее чем 10% почему не занимаетесь?
ЗЫ: мегаЖЫРный вариант сдачи "покоечно"(6*2000=12кгрн) не предлагаю, хотя доходность стремиться к 15%!!!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Vlad442 написав:можно было купить 10-11 однушек в спальниках Харькова, которые сейчас чистыми приносили те же самые деньги, даже с учетом раз в 10 лет переклеить обои или поменять диван/кровать.
Вот только геморроя с ними было бы в 20 раз больше
Не факт что в 20 раз(в 10 - поверю). И не факт что у вас потом не попробуют отжать нежилое в хруще или сталинке сладкое по доходности и вакантности, ведь вы купили его на 12м году независимости у чела, который его грамотно отжал у государства, и не всегда(да всегда, пля!) за деньги в казну, суд там правило как всегда или решение райсовета(не помню были ли открытые аукционы по продаже ходовой комнедвиги в 90е) за 10+...куе. А Кинг рычаги имеет и не ссыт в компот, стержень есть или просто характер рисковый. Я б в такое не лез, кто из знакомых влез в первые этажи хрущей/сталинок в центре под магазин(и платил потом в 2002-03м за бумажку о переводе сессией райсовета в нежилое под 100кгрн) имеют как правило около штуки сейчас с аренды. Магазины позакрывали ещё в 14м. У нас в 2002-03м тоже можно было купить за 80куе пару этажей в подъезде в стандартной панели на хорошем массиве. И даже с бабкостайлом сейчас бы это приносило не менее 20-25кгрн с линолеумом и обойками с распродажи.