RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1156115711581159

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 181
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
32
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:29

  kingkongovets написав:
J_P написав:Тоже поддерживаю мысль, которую выделил )))
Но чего вы тогда на Vlad-а наезжаете за его покупку "околометрошнного" новостроя????
Кстати, его мотивация покупки - прямое следование вашему совету...


в том кейсе вообще много странного, но отвечая на ваш конкретный вопрос - а он разве «купил новострой»? он купил дериватив с поставкой через два (а по факту через три) года, если бы он действительно купил новострой (или шлак), он бы давно бы уже стриг кешфло, а не считал виртуальную прибыль на форумах

Ок, он купил дериватив. Но это отлично ложится в русло сформулированного вами принципа.
Более того, он расширил его до: "...надо не эстетствовать, а трезво считать и ЯСНО ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ своих ИНВЕСТИЦИЙ, если хочешь получать прибыль".
Как и Осе Бендеру, вам впору гордится Vlad-ом и повторить сакраментальную фразу: "Моя школа...!" )))).
ЗЫ: Vlad вроде до инвестиций имел опыт покупки готовой недвижки, в том числе и нежилой? Или я что-то перепутал?
И еще вопрос (для личного понимания): те кто покупал биткоины по цене 100$ и еще не продал - тоже чистые теореТЕГи? Ведь биткоин тоже мог рухнуть как и "пирамида" Аркады. А уважаемые финансовые институты, которые скупают долги недоразвитых стран - тоже из этой серии?
Честно, до сих пор не могу понять что он сделал не так, имея на руках совершенно свободные 20-30К. Очень интересно, - так как сам тогда еле сдержался чтобы не влоШИТься )))) в котлован монолита в этом комплексе.
J_P
 
Повідомлень: 556
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:46

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

J_P написав:
  kingkongovets написав:
J_P написав:Тоже поддерживаю мысль, которую выделил )))
Но чего вы тогда на Vlad-а наезжаете за его покупку "околометрошнного" новостроя????
Кстати, его мотивация покупки - прямое следование вашему совету...


в том кейсе вообще много странного, но отвечая на ваш конкретный вопрос - а он разве «купил новострой»? он купил дериватив с поставкой через два (а по факту через три) года, если бы он действительно купил новострой (или шлак), он бы давно бы уже стриг кешфло, а не считал виртуальную прибыль на форумах

Ок, он купил дериватив. Но это отлично ложится в русло сформулированного вами принципа.
Более того, он расширил его до: "...надо не эстетствовать, а трезво считать и ЯСНО ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ своих ИНВЕСТИЦИЙ, если хочешь получать прибыль".
Как и Осе Бендеру, вам впору гордится Vlad-ом и повторить сакраментальную фразу: "Моя школа...!" )))).
ЗЫ: Vlad вроде до инвестиций имел опыт покупки готовой недвижки, в том числе и нежилой? Или я что-то перепутал?
И еще вопрос (для личного понимания): те кто покупал биткоины по цене 100$ и еще не продал - тоже чистые теореТЕГи? Ведь биткоин тоже мог рухнуть как и "пирамида" Аркады. А уважаемые финансовые институты, которые скупают долги недоразвитых стран - тоже из этой серии?
Честно, до сих пор не могу понять что он сделал не так, имея на руках совершенно свободные 20-30К. Очень интересно, - так как сам тогда еле сдержался чтобы не влоШИТься )))) в котлован монолита в этом комплексе.


я уже несколько раз это повторял:
котлован аркады - очень странный выбор для харьковского бизнесмена, который к тому же на тот момент слабо понимал перспективы своей инвестиции - он как и трибека поначалу даже не мог толком пояснить шо он с ней будет делать - продаст, или будет сдавать?
кстати, первые сомнения в правдивости трибеки у меня появились потому шо у меня в голове не укладывалось как чел с мба может под инвестицию купить стояк круш
слишком уж примитивно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4709
З нами з: 05.06.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Главное что сработало. И с Эврикой и с Крушами. Можно сдать с хорошей доходностью или продать с неплохим профитом. Что еще надо?
airmax78
 
Повідомлень: 26276
З нами з: 25.10.12
Подякував: 686 раз.
Подякували: 2934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:06

  kingkongovets написав:я уже несколько раз это повторял:
котлован аркады - очень странный выбор для харьковского бизнесмена, который к тому же на тот момент слабо понимал перспективы своей инвестиции - он как и трибека поначалу даже не мог толком пояснить шо он с ней будет делать - продаст, или будет сдавать?
....

У вас как и уважаемого Р.А. Уилсона: "Дальше буду говорить абсолютную истину, но только так, как я ее понимаю...".
Ок, теперь понял. Просто вам было странно.
А человек оправдываться ужо замахался ))))
А то, что я аналогично влез в ОболоньСкай, а не купил готовое - не странно?
Хотя да,... я ведь не бизнесмен ))))
J_P
 
Повідомлень: 556
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:13

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

J_P написав:Хотя да,... я ведь не бизнесмен ))))


отож
мне вот до сих пор так же дико отдать свои деньги застройщику на несколько лет в обмен не бумажки - я им явно найду лучшее применение - как и вам купить шлачок, а вот для врача, юриста, уни с его халтурками, вас с вашей зп и бонусами, чиновника с кучей нала от взяток - самое то
ну а кататься из харькова в киев на поезде за арендой и для поиска новых квартирантов - ваще ноу коментс
да и сам выбор именно «массового сегмента» (с)- тоже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4709
З нами з: 05.06.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:38

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

airmax78 написав:Главное что сработало. И с Эврикой и с Крушами. Можно сдать с хорошей доходностью или продать с неплохим профитом. Что еще надо?


ну сработало, так сработало)
хотя как по мне «сработало» - это у первого с его покупкой первого этажа в патриотике
но каждому свое, кому и кобыла невеста)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4709
З нами з: 05.06.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  J_P написав:ЗЫ: Никогда не работал в сфере "купи-продай", но вероятно торговать шмотками Армани приятней чем кальсонами кременчугской фабрики. Даже при однозначно более низкой рентабельности и оборачиваемости )))

В случае аренды не факт, что намного приятней. Как повезет. Если средний сегмент это понятные и предсказуемые работающие люди, то "Армани" это лотерея. Могут быть милейшие люди, а могут оказаться и не милейшие. Деньги и власть влияют на поведение. Плюс другие требования к ремонту, плюс выше затраты на поддержание, больше моральное устаревание.

  Прохожий написав:самую крутую рентабельность дает сдача покомнатно
почему не занимаетесь?

Целую двушку или трешку выгодней сдавать целиком, чем покомнатно. Может из-за того, что бабушки сбивают цены. Если купить комнату, которая стоит сама по себе дешево, то, наверное выгодно. Я не пробовал из-за потенциально проблемного контингента.
Vlad442
 
Повідомлень: 4836
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:34

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:самую крутую рентабельность дает сдача покомнатно
почему не занимаетесь?

Целую двушку или трешку выгодней сдавать целиком, чем покомнатно. Может из-за того, что бабушки сбивают цены. Если купить комнату, которая стоит сама по себе дешево, то, наверное выгодно. Я не пробовал из-за потенциально проблемного контингента.

аргументируете???

убитый 3к хрущ-бабушатник сдается МИН ПА3-3,5кгрн/комната, итого 9-10,5кгрн/мес, ремонт не нужен, в ЖК Тампере можно взять за 35куе и "завтра сдать", доходность гораздо поболее чем 10%
почему не занимаетесь?

ЗЫ: мегаЖЫРный вариант сдачи "покоечно"(6*2000=12кгрн) не предлагаю, хотя доходность стремиться к 15%!!! 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9820
З нами з: 05.06.13
Подякував: 426 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:42

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:можно было купить 10-11 однушек в спальниках Харькова, которые сейчас чистыми приносили те же самые деньги, даже с учетом раз в 10 лет переклеить обои или поменять диван/кровать.

Вот только геморроя с ними было бы в 20 раз больше

Не факт что в 20 раз(в 10 - поверю).
И не факт что у вас потом не попробуют отжать нежилое в хруще или сталинке сладкое по доходности и вакантности, ведь вы купили его на 12м году независимости у чела, который его грамотно отжал у государства, и не всегда(да всегда, пля!) за деньги в казну, суд там правило как всегда или решение райсовета(не помню были ли открытые аукционы по продаже ходовой комнедвиги в 90е) за 10+...куе.
А Кинг рычаги имеет и не ссыт в компот, стержень есть или просто характер рисковый.
Я б в такое не лез, кто из знакомых влез в первые этажи хрущей/сталинок в центре под магазин(и платил потом в 2002-03м за бумажку о переводе сессией райсовета в нежилое под 100кгрн) имеют как правило около штуки сейчас с аренды. Магазины позакрывали ещё в 14м.
У нас в 2002-03м тоже можно было купить за 80куе пару этажей в подъезде в стандартной панели на хорошем массиве. И даже с бабкостайлом сейчас бы это приносило не менее 20-25кгрн с линолеумом и обойками с распродажи.
барабашов
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 16.06.15
Подякував: 113 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 21:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Прохожий написав:убитый 3к хрущ-бабушатник сдается МИН ПА3-3,5кгрн/комната, итого 9-10,5кгрн/мес, ремонт не нужен, в ЖК Тампере можно взять за 35куе и "завтра сдать", доходность гораздо поболее чем 10%
почему не занимаетесь?

У меня нет достоверных цифр по аренде комнат. Исходя из того, что слышал то на то в лучшем случае и выходит. Знакомый, который сдавал трешку спадщину покомнатно, уже не сдает. Значит нет там такой уж рентабельности.
Не занимаюсь, потому что потенциально проблемный контингент. Как и в элитке. Мне нравится работать в среднем сегменте.
Vlad442
 
Повідомлень: 4836
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1156115711581159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2256, 2257, 2258
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
22574 2663121
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 22:00
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166772
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
9 968
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:48
stm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (6069)
09.10.2018 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.