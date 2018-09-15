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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1157115811591160

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 181
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
32
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:09

  Прохожий написав:убитый 3к хрущ-бабушатник сдается МИН ПА3-3,5кгрн/комната, итого 9-10,5кгрн/мес, ремонт не нужен, в ЖК Тампере можно взять за 35куе и "завтра сдать", доходность гораздо поболее чем 10%
почему не занимаетесь?

ЗЫ: мегаЖЫРный вариант сдачи "покоечно"(6*2000=12кгрн) не предлагаю, хотя доходность стремиться к 15%!!! 8)


Где это арендаторы так позволяют себя насиловать, чтоб платить 3000-3500 за убитую проходную комнату.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:55

то всі погоджуєтесь, раз мовчите?

  Долярчик написав:... чого тут далі порівнюють "м'яке з теплим"?
- треба порівнювати "шлачок" і новобуд в однаковій локації!
... і тут, панове стратеги, чомусь, ви не дивитесь, що буде за років 5-10-20, а рахуєте кешфлоу з оренди "вже і сьогодні"!
- а тепер дивіться:
...вкладатись потрібно завжди в те, з чого можна буде вийти +/- з меншими втратами...
- бо в житті різні ситуації бувають, де потрібно чималий кеш і в короткий термін!(до слова: 20хв тому почув по радіо, що Віктор Павлік збирає на операцію 19-річному сину...... )
.... і от, коли така ситуація настане через 3-5-10р., то хто продасть свою "квіточку" за нормальні бабки:
- лендлорд, який колись купив квартиру в новобудові з новими комунікаціями?
- чи лендлорд, який купив "шлачок" з старими комунікаціями і на моменті, це вже повний жах, або взагалі, став аварійним?
( і 1 і 2 варіант в хорошій локації)

... то що, панове лендлорди, живете тільки сьогоднішнім днем?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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