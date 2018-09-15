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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:09
Прохожий написав:
убитый 3к хрущ-бабушатник сдается МИН ПА3-3,5кгрн/комната, итого 9-10,5кгрн/мес, ремонт не нужен, в ЖК Тампере можно взять за 35куе и "завтра сдать", доходность гораздо поболее чем 10%
почему не занимаетесь?
ЗЫ: мегаЖЫРный вариант сдачи "покоечно"(6*2000=12кгрн) не предлагаю, хотя доходность стремиться к 15%!!!
Где это арендаторы так позволяют себя насиловать, чтоб платить 3000-3500 за убитую проходную комнату.
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vladimir07
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:55
Долярчик написав:
... чого тут далі порівнюють "м'яке з теплим"?
- треба порівнювати "шлачок" і новобуд в однаковій локації!
... і тут, панове стратеги, чомусь, ви не дивитесь, що буде за років 5-10-20, а рахуєте кешфлоу з оренди "вже і сьогодні"!
- а тепер дивіться:
...вкладатись потрібно завжди в те, з чого можна буде вийти +/- з меншими втратами...
- бо в житті різні ситуації бувають, де потрібно чималий кеш і в короткий термін!(до слова: 20хв тому почув по радіо, що Віктор Павлік збирає на операцію 19-річному сину...... )
.... і от, коли така ситуація настане через 3-5-10р., то хто продасть свою "квіточку" за нормальні бабки:
- лендлорд, який колись купив квартиру в новобудові з новими комунікаціями?
- чи лендлорд, який купив "шлачок" з старими комунікаціями і на моменті, це вже повний жах, або взагалі, став аварійним?
( і 1 і 2 варіант в хорошій локації)
... то що, панове лендлорди, живете тільки сьогоднішнім днем?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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