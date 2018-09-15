Додано: Чет 11 жов, 2018 20:42

Vlad442 написав: Прохожий написав: убитый 3к хрущ-бабушатник сдается МИН ПА3-3,5кгрн/комната, итого 9-10,5кгрн/мес, ремонт не нужен, в ЖК Тампере можно взять за 35куе и "завтра сдать", доходность гораздо поболее чем 10%

почему не занимаетесь? убитый 3к хрущ-бабушатник сдается МИН ПА3-3,5кгрн/комната, итого 9-10,5кгрн/мес, ремонт не нужен, в ЖК Тампере можно взять за 35куе и "завтра сдать", доходность гораздо поболее чем 10%почему не занимаетесь?

У меня нет достоверных цифр по аренде комнат. Исходя из того, что слышал то на то в лучшем случае и выходит. Знакомый, который сдавал трешку спадщину покомнатно, уже не сдает. Значит нет там такой уж рентабельности.

Не занимаюсь, потому что потенциально проблемный контингент. Как и в элитке. Мне нравится работать в среднем сегменте. У меня нет достоверных цифр по аренде комнат. Исходя из того, что слышал. Знакомый, который сдавал трешку спадщину покомнатно, уже не сдает. Значит нет там такой уж рентабельности.Не занимаюсь, потому что. Как и в элитке. Мне нравится работать в среднем сегменте.

у Прохожего, похоже, тоже нет достоверных данных.столкнулся недавно- 3к хрущ, сдается покомнатно троим. отдельные комнаты по 2900, проходная знаю, что дешевле. но- это не МИН, это хоть в спальнике ЛБ, но с кондиционером, с хорошей для хруща кухней, с нормальным с/у и мебелью. так что профит если и есть, то он нивелируется потенциальными проблемами.посуточка другое дело, столкнулся сегодня- во 1х миллион объяв за 500-600грн с красивыми фотками, но, кроме первого звонка, где тело 3 раза повторило "полно мошенников" и просило предоплату онлайн или в офисе в областивсе остальные от упорно не отвечающих подателей с номерами, небъющимися гуглом, и как на подбор именами- Егор Никифорович, Кирилл Ипполитович, Тимофей Олеговичв реальности в радиусе 2км от пл.Майданов за 600грн есть какие-то скромные варианты, но забронированы на месяц вперед.после того, как наш командировочный поднял планку с 500 до 700, появились вакантные маленькие, но приличные квартирки.вот где прибыль 100%, только попробуй найди того арендодателя, что согласен сдать под посуточную.