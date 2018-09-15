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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1157115811591160

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 182
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
32
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:09

  Прохожий написав:убитый 3к хрущ-бабушатник сдается МИН ПА3-3,5кгрн/комната, итого 9-10,5кгрн/мес, ремонт не нужен, в ЖК Тампере можно взять за 35куе и "завтра сдать", доходность гораздо поболее чем 10%
почему не занимаетесь?

ЗЫ: мегаЖЫРный вариант сдачи "покоечно"(6*2000=12кгрн) не предлагаю, хотя доходность стремиться к 15%!!! 8)


Где это арендаторы так позволяют себя насиловать, чтоб платить 3000-3500 за убитую проходную комнату.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:55

то всі погоджуєтесь, раз мовчите?

  Долярчик написав:... чого тут далі порівнюють "м'яке з теплим"?
- треба порівнювати "шлачок" і новобуд в однаковій локації!
... і тут, панове стратеги, чомусь, ви не дивитесь, що буде за років 5-10-20, а рахуєте кешфлоу з оренди "вже і сьогодні"!
- а тепер дивіться:
...вкладатись потрібно завжди в те, з чого можна буде вийти +/- з меншими втратами...
- бо в житті різні ситуації бувають, де потрібно чималий кеш і в короткий термін!(до слова: 20хв тому почув по радіо, що Віктор Павлік збирає на операцію 19-річному сину...... )
.... і от, коли така ситуація настане через 3-5-10р., то хто продасть свою "квіточку" за нормальні бабки:
- лендлорд, який колись купив квартиру в новобудові з новими комунікаціями?
- чи лендлорд, який купив "шлачок" з старими комунікаціями і на моменті, це вже повний жах, або взагалі, став аварійним?
( і 1 і 2 варіант в хорошій локації)

... то що, панове лендлорди, живете тільки сьогоднішнім днем?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:42

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:убитый 3к хрущ-бабушатник сдается МИН ПА3-3,5кгрн/комната, итого 9-10,5кгрн/мес, ремонт не нужен, в ЖК Тампере можно взять за 35куе и "завтра сдать", доходность гораздо поболее чем 10%
почему не занимаетесь?

У меня нет достоверных цифр по аренде комнат. Исходя из того, что слышал то на то в лучшем случае и выходит. Знакомый, который сдавал трешку спадщину покомнатно, уже не сдает. Значит нет там такой уж рентабельности.
Не занимаюсь, потому что потенциально проблемный контингент. Как и в элитке. Мне нравится работать в среднем сегменте.

у Прохожего, похоже, тоже нет достоверных данных.
столкнулся недавно- 3к хрущ, сдается покомнатно троим. отдельные комнаты по 2900, проходная знаю, что дешевле. но- это не МИН, это хоть в спальнике ЛБ, но с кондиционером, с хорошей для хруща кухней, с нормальным с/у и мебелью. так что профит если и есть, то он нивелируется потенциальными проблемами.
посуточка другое дело, столкнулся сегодня- во 1х миллион объяв за 500-600грн с красивыми фотками, но, кроме первого звонка, где тело 3 раза повторило "полно мошенников" и просило предоплату онлайн или в офисе в области :mrgreen: все остальные от упорно не отвечающих подателей с номерами, небъющимися гуглом, и как на подбор именами- Егор Никифорович, Кирилл Ипполитович, Тимофей Олегович :lol:
в реальности в радиусе 2км от пл.Майданов за 600грн есть какие-то скромные варианты, но забронированы на месяц вперед.
после того, как наш командировочный поднял планку с 500 до 700, появились вакантные маленькие, но приличные квартирки.
вот где прибыль 100%, только попробуй найди того арендодателя, что согласен сдать под посуточную.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Областной центр (не миллионник) по сравнению с мартом 2018 по сейчас аренда выросла в 2 раза.
В цифрах: старт от 4000 грн за самые запизди в убитом состоянии. Что то более менее от 6000 грн.
В хорошем состоянии, предложений крайне мало. Арендодатели крутят у виска со словами - вы знаете сколько сейчас ремонт стоит?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:41

  UA написав:Областной центр (не миллионник) [b]по сравнению с мартом 2018 по сейчас аренда выросла в 2 раза.[/b]
В цифрах: старт от 4000 грн за самые запизди в убитом состоянии. Что то более менее от 6000 грн.
В хорошем состоянии, предложений крайне мало. Арендодатели крутят у виска со словами - вы знаете сколько сейчас ремонт стоит?

Правильно вас зрозумів: за півроку орендні ставки зросли на 100%, наприклад, було - 3000 грн., стало - 6000 грн. ??
У мене у вересні поточного року в 2 рази зріс дохід з квартири на ЛБ, у порівнянні з 2013 роком. Тобто минуло 5 років.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:15

ох і фантазують рили :)
в годині від Києва оренда вже за комуналь...
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 09:04

Знакомые с Одессы были удивлены киевским ценам аренды.
Сами сдают в Одессе на окраине Таирова за 7,5 новострой с хорошей новой мебелью и техникой. Недавно пересдавали- за 1,5 года цена не поменялась, причем экспозиция длительная.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 09:55

  UA написав:Областной центр (не миллионник) по сравнению с мартом 2018 по сейчас аренда выросла в 2 раза.
В цифрах: старт от 4000 грн за самые запизди в убитом состоянии. Что то более менее от 6000 грн.
В хорошем состоянии, предложений крайне мало. Арендодатели крутят у виска со словами - вы знаете сколько сейчас ремонт стоит?

Народ выезжает, аренда растет. Всегда так было. Чем ниже спрос - тем цена выше. Это логично.
airmax78
 
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