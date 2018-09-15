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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:06
Бывалый написав:
на окраине Таирова
Это ключевое.
Но да, цены на аренду в Одессе ниже чем в Киеве на аналогичные квартиры.
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Суб 15 вер, 2018 18:48
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