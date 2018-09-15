RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1158115911601161

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 183
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
32
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Бывалый написав:на окраине Таирова


Это ключевое.
Но да, цены на аренду в Одессе ниже чем в Киеве на аналогичные квартиры.
Elensk
 
Повідомлень: 688
З нами з: 03.03.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1158115911601161
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2316, 2317, 2318
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
23171 2717764
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 18:03
zzzzzz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167024
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
9 1014
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:48
stm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5498)
15.10.2018 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.