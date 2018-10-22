Это ключевое.
Но да, цены на аренду в Одессе ниже чем в Киеве на аналогичные квартиры.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 17:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Вів 23 жов, 2018 11:11
Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...
Додано: Вів 23 жов, 2018 11:52
а это +36000 за год! нормально так
продам 1к на похе рядом с метро с ремонтом за 65к
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