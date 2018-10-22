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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:06
Бывалый написав:
на окраине Таирова
Это ключевое.
Но да, цены на аренду в Одессе ниже чем в Киеве на аналогичные квартиры.
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Elensk
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:11
Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...
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l66
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:52
l66 написав:
Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...
а это +36000 за год! нормально так
продам 1к на похе рядом с метро с ремонтом за 65к
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X-Fresh
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:21
l66 написав:
Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...
А как это соотносится с не самым новым фондом в тех-же локациях?
Просто не совсем понятно - это пох рулит или самый свежий новострой?
знакомые сдают на похе 00-х 2к примерно 70м2 за 8 кгрн, правда 3-й год подряд одним и тем-же и не поднимают ценник. другой снимает в районе княжего затона 00-х 3к без особого ремонта 9+ кгрн.
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rjkz
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2
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:28
rjkz написав: l66 написав:
Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...
А как это соотносится с не самым новым фондом в тех-же локациях?
Просто не совсем понятно - это пох рулит или самый свежий новострой?
знакомые сдают на похе 00-х 2к примерно 70м2 за 8 кгрн, правда 3-й год подряд одним и тем-же и не поднимают ценник. другой снимает в районе княжего затона 00-х 3к без особого ремонта 9+ кгрн.
В ценах на аренду полный бардак, существенная разница между вновь выставленными квартирами, и квартирами под арендой (тем более по нескольку лет)
У меня у знакомого 6 лет живут, естественно с дисконтом. Он уже даже не знает, что его в квартире, а что нет
Но, лично моё мнение, арендаторов лучше иногда менять, тогда можно следовать плюс минус рыночной цене.
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hume
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:46
hume написав:
существенная разница между вновь выставленными квартирами, и квартирами под арендой (тем более по нескольку лет)
арендаторов лучше иногда менять, тогда можно следовать плюс минус рыночной цене.
мог бы - плюсанул дважды)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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