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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1158115911601161

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 184
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
33
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Бывалый написав:на окраине Таирова


Это ключевое.
Но да, цены на аренду в Одессе ниже чем в Киеве на аналогичные квартиры.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:11

Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...
l66
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:52

  l66 написав:Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...


а это +36000 за год! нормально так

продам 1к на похе рядом с метро с ремонтом за 65к
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:21

  l66 написав:Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...


А как это соотносится с не самым новым фондом в тех-же локациях?
Просто не совсем понятно - это пох рулит или самый свежий новострой?
знакомые сдают на похе 00-х 2к примерно 70м2 за 8 кгрн, правда 3-й год подряд одним и тем-же и не поднимают ценник. другой снимает в районе княжего затона 00-х 3к без особого ремонта 9+ кгрн.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:28

  rjkz написав:
  l66 написав:Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...


А как это соотносится с не самым новым фондом в тех-же локациях?
Просто не совсем понятно - это пох рулит или самый свежий новострой?
знакомые сдают на похе 00-х 2к примерно 70м2 за 8 кгрн, правда 3-й год подряд одним и тем-же и не поднимают ценник. другой снимает в районе княжего затона 00-х 3к без особого ремонта 9+ кгрн.

В ценах на аренду полный бардак, существенная разница между вновь выставленными квартирами, и квартирами под арендой (тем более по нескольку лет)

У меня у знакомого 6 лет живут, естественно с дисконтом. Он уже даже не знает, что его в квартире, а что нет :mrgreen: :mrgreen:

Но, лично моё мнение, арендаторов лучше иногда менять, тогда можно следовать плюс минус рыночной цене.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:46

  hume написав:существенная разница между вновь выставленными квартирами, и квартирами под арендой (тем более по нескольку лет)

арендаторов лучше иногда менять, тогда можно следовать плюс минус рыночной цене.


мог бы - плюсанул дважды)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:16

  hume написав:
  rjkz написав:
  l66 написав:Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...


А как это соотносится с не самым новым фондом в тех-же локациях?
Просто не совсем понятно - это пох рулит или самый свежий новострой?
знакомые сдают на похе 00-х 2к примерно 70м2 за 8 кгрн, правда 3-й год подряд одним и тем-же и не поднимают ценник. другой снимает в районе княжего затона 00-х 3к без особого ремонта 9+ кгрн.

В ценах на аренду полный бардак, существенная разница между вновь выставленными квартирами, и квартирами под арендой (тем более по нескольку лет)

У меня у знакомого 6 лет живут, естественно с дисконтом. Он уже даже не знает, что его в квартире, а что нет :mrgreen: :mrgreen:

Но, лично моё мнение, арендаторов лучше иногда менять, тогда можно следовать плюс минус рыночной цене.

Шо мешает раз в год менять цену согласно тенденции по рынку ?, как для длительно живущих и нормальных ,то немного ниже рынка.
п.с. Я так и делаю.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:19

  hume написав:
  rjkz написав:
  l66 написав:Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...


А как это соотносится с не самым новым фондом в тех-же локациях?
Просто не совсем понятно - это пох рулит или самый свежий новострой?
знакомые сдают на похе 00-х 2к примерно 70м2 за 8 кгрн, правда 3-й год подряд одним и тем-же и не поднимают ценник. другой снимает в районе княжего затона 00-х 3к без особого ремонта 9+ кгрн.

В ценах на аренду полный бардак, существенная разница между вновь выставленными квартирами, и квартирами под арендой (тем более по нескольку лет)

У меня у знакомого 6 лет живут, естественно с дисконтом. Он уже даже не знает, что его в квартире, а что нет :mrgreen: :mrgreen:

Но, лично моё мнение, арендаторов лучше иногда менять, тогда можно следовать плюс минус рыночной цене.


1. Это правда.
2. Ну хоть квартира его...пока? :mrgreen:
3. Если арендаторы абсолютно подходят, то есть смысл пересматривать ценник раз в год по формуле "рынок-10%". Если арендаторы адекватные - их это тоже устроит, если нет - пардоньте. В формуле "-10%" оправданы отсутствием простоя, гемора с пересдачей и расходами на приведение хаты в первоначальный вид.
rjkz
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  #<1 ... 1158115911601161
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