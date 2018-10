Додано: Вів 23 жов, 2018 13:46

hume написав: существенная разница между вновь выставленными квартирами, и квартирами под арендой (тем более по нескольку лет)



арендаторов лучше иногда менять, тогда можно следовать плюс минус рыночной цене. существенная разница между вновь выставленными квартирами, и квартирами под арендой (тем более по нескольку лет)арендаторов лучше иногда менять, тогда можно следовать плюс минус рыночной цене.



мог бы - плюсанул дважды) мог бы - плюсанул дважды)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.