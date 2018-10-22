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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:06
Бывалый написав:
на окраине Таирова
Это ключевое.
Но да, цены на аренду в Одессе ниже чем в Киеве на аналогичные квартиры.
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Elensk
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:11
Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...
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l66
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:52
l66 написав:
Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...
а это +36000 за год! нормально так
продам 1к на похе рядом с метро с ремонтом за 65к
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:21
l66 написав:
Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...
А как это соотносится с не самым новым фондом в тех-же локациях?
Просто не совсем понятно - это пох рулит или самый свежий новострой?
знакомые сдают на похе 00-х 2к примерно 70м2 за 8 кгрн, правда 3-й год подряд одним и тем-же и не поднимают ценник. другой снимает в районе княжего затона 00-х 3к без особого ремонта 9+ кгрн.
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rjkz
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:28
rjkz написав: l66 написав:
Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...
А как это соотносится с не самым новым фондом в тех-же локациях?
Просто не совсем понятно - это пох рулит или самый свежий новострой?
знакомые сдают на похе 00-х 2к примерно 70м2 за 8 кгрн, правда 3-й год подряд одним и тем-же и не поднимают ценник. другой снимает в районе княжего затона 00-х 3к без особого ремонта 9+ кгрн.
В ценах на аренду полный бардак, существенная разница между вновь выставленными квартирами, и квартирами под арендой (тем более по нескольку лет)
У меня у знакомого 6 лет живут, естественно с дисконтом. Он уже даже не знает, что его в квартире, а что нет
Но, лично моё мнение, арендаторов лучше иногда менять, тогда можно следовать плюс минус рыночной цене.
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hume
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:46
hume написав:
существенная разница между вновь выставленными квартирами, и квартирами под арендой (тем более по нескольку лет)
арендаторов лучше иногда менять, тогда можно следовать плюс минус рыночной цене.
мог бы - плюсанул дважды)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 14:16
hume написав: rjkz написав: l66 написав:
Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...
А как это соотносится с не самым новым фондом в тех-же локациях?
Просто не совсем понятно - это пох рулит или самый свежий новострой?
знакомые сдают на похе 00-х 2к примерно 70м2 за 8 кгрн, правда 3-й год подряд одним и тем-же и не поднимают ценник. другой снимает в районе княжего затона 00-х 3к без особого ремонта 9+ кгрн.
В ценах на аренду полный бардак, существенная разница между вновь выставленными квартирами, и квартирами под арендой (тем более по нескольку лет)
У меня у знакомого 6 лет живут, естественно с дисконтом. Он уже даже не знает, что его в квартире, а что нет
Но, лично моё мнение, арендаторов лучше иногда менять, тогда можно следовать плюс минус рыночной цене.
Шо мешает раз в год менять цену согласно тенденции по рынку ?, как для длительно живущих и нормальных ,то немного ниже рынка.
п.с. Я так и делаю.
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Vadim V
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Додано: Вів 23 жов, 2018 14:19
hume написав: rjkz написав: l66 написав:
Посмотрела цены на аренду однушек в 25-этажках на ПОХе от владельцев.
11'000 - 13'000 грн. Даже на вонючке Крушельницкой.
Риэлторы выставляют объявы по 9'000 - 10'000 грн, но не факт, что эти квартиры есть в наличии.
Получается, что за год ценник на ПОХе от владельцев поднялся на 2-3 тыс.грн.
Я в шоке...
А как это соотносится с не самым новым фондом в тех-же локациях?
Просто не совсем понятно - это пох рулит или самый свежий новострой?
знакомые сдают на похе 00-х 2к примерно 70м2 за 8 кгрн, правда 3-й год подряд одним и тем-же и не поднимают ценник. другой снимает в районе княжего затона 00-х 3к без особого ремонта 9+ кгрн.
В ценах на аренду полный бардак, существенная разница между вновь выставленными квартирами, и квартирами под арендой (тем более по нескольку лет)
У меня у знакомого 6 лет живут, естественно с дисконтом. Он уже даже не знает, что его в квартире, а что нет
Но, лично моё мнение, арендаторов лучше иногда менять, тогда можно следовать плюс минус рыночной цене.
1. Это правда.
2. Ну хоть квартира его...пока?
3. Если арендаторы абсолютно подходят, то есть смысл пересматривать ценник раз в год по формуле "рынок-10%". Если арендаторы адекватные - их это тоже устроит, если нет - пардоньте. В формуле "-10%" оправданы отсутствием простоя, гемора с пересдачей и расходами на приведение хаты в первоначальный вид.
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rjkz
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