Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:возражения и сопротивление арендаторов) звучит то все довольно логично - мол минус 10% от рынка и все такое - но на деле мнения о том, где этот «рынок» у вас и арендатора будут сильно отличаться, вон айрмакс долго снимал у знакомых трешку гораздо ниже рынка и все же был очч недоволен когда ему аренду повышали так шо тут сантименты и эмпатия излишни, особенно если объект востребован - зачем терять деньги? никто вашей толерантности не оценит, поверьте, будут лишь еще больше пытаться давить и нагибать по цене
Есть ещё фактор адекватности арендатора. Годик назад произошедший случай: Дом на Коновальца, тот что на территории университета Поплавского. Сделал знакомый "дизайнерский" ремонт в стиле лохфт. Смысл ремонта оставить бетонный потолок и колоны, дать яркий свет. Ну правда мебель-техника на хорошем как для аренды уровне. В результате, на такой ремонт соблазнилась та категория арендаторов, которую категорически отбрасывали арендодатели с опытом - богемные музыканты (из того же Поплавка). Сдавал кстати выше рынка. Результат: квартиру разнесли в пух и прах. Квартирант говорит, что это группа соседей ворвалась и разгромила (как реакция на его репетиции). Соседи в один голос утверждают, что это сделала веселая и теплая компания квартиранта... Первая версия более реальна, так как соседи пообещали арендодателю яйца отрезать если что то подобное ещё заселит
hxbbgaf написав:В этом году рост аренды не состоялся. На Троещине как была однушка 5500, так и осталась.
Не жартуєте ?? Що ж ви раніше цього не написали ?? Бо я, не знаючи реалій, на двох квартирах підвищів по 800 грн, а на одній - на 1000 грн. Ніхто з шановних орендарів й не пікнув. Тепер не засну від сорому. Усі квартири - біля метрополітену. Щодо Троєщини попит мені не відомий, але маю великі сумніви, що чистенька квартира з 10-тирічним хорошим ремонтом і технікою буде там коштувати 5500 грн, хіба у якомусь троєщинському задуп’ї, звідки до трамваю чимчикувати хвилин 25 або 10-15 хвилин до автобуса-маршрутки.
hxbbgaf написав:В этом году рост аренды не состоялся. На Троещине как была однушка 5500, так и осталась.
Не жартуєте ?? Що ж ви раніше цього не написали ?? Бо я, не знаючи реалій, на двох квартирах підвищів по 800 грн, а на одній - на 1000 грн. Ніхто з шановних орендарів й не пікнув. Тепер не засну від сорому. Усі квартири - біля метрополітену. Щодо Троєщини попит мені не відомий, але маю великі сумніви, що чистенька квартира з 10-тирічним хорошим ремонтом і технікою буде там коштувати 5500 грн, хіба у якомусь троєщинському задуп’ї, звідки до трамваю чимчикувати хвилин 25 або 10-15 хвилин до автобуса-маршрутки.
теоретически условный арендатор вполне может до сих пор платить за однушку на трое 5500 причины мы как раз выше и обсуждали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
ihorkyiv написав:Не жартуєте ?? Що ж ви раніше цього не написали ?? Бо я, не знаючи реалій, на двох квартирах підвищів по 800 грн, а на одній - на 1000 грн. Ніхто з шановних орендарів й не пікнув. Тепер не засну від сорому. Усі квартири - біля метрополітену. Щодо Троєщини попит мені не відомий, але маю великі сумніви, що чистенька квартира з 10-тирічним хорошим ремонтом і технікою буде там коштувати 5500 грн, хіба у якомусь троєщинському задуп’ї, звідки до трамваю чимчикувати хвилин 25 або 10-15 хвилин до автобуса-маршрутки.
теоретически условный арендатор вполне может до сих пор платить за однушку на трое 5500 причины мы как раз выше и обсуждали
Реальная ситуация, знаю людей снимающих на венике 2к за 6кгрн, живут овер 10лет, квартира ушатана в хлам, если их выселить то арендодателю прийдеться делать неслабый ремонт для дальнейшей сдачи. Понимаю "двойственное чуство" арендодателя, хотя за это время аренда практически отбила стоимость квартиры(без ремонта)...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
ihorkyiv написав:Не жартуєте ?? Що ж ви раніше цього не написали ?? Бо я, не знаючи реалій, на двох квартирах підвищів по 800 грн, а на одній - на 1000 грн. Ніхто з шановних орендарів й не пікнув. Тепер не засну від сорому. Усі квартири - біля метрополітену. Щодо Троєщини попит мені не відомий, але маю великі сумніви, що чистенька квартира з 10-тирічним хорошим ремонтом і технікою буде там коштувати 5500 грн, хіба у якомусь троєщинському задуп’ї, звідки до трамваю чимчикувати хвилин 25 або 10-15 хвилин до автобуса-маршрутки.
теоретически условный арендатор вполне может до сих пор платить за однушку на трое 5500 причины мы как раз выше и обсуждали
Реальная ситуация, знаю людей снимающих на венике 2к за 6кгрн, живут овер 10лет, квартира ушатана в хлам, если их выселить то арендодателю прийдеться делать неслабый ремонт для дальнейшей сдачи. Понимаю "двойственное чуство" арендодателя, хотя за это время аренда практически отбила стоимость квартиры(без ремонта)...
Собственно, на "заре своей карьеры" имел опыт и пообщавшись с "коллегами по цеху", пришел к выводу, что есть прослойка тн "профессиональных арендаторов", которые выбирают хорошую квартиру, очень быстро ее ушатывают, глядя на что арендодатель часто начинает прикидывать вложения в случае свала и удерживается от радикального поднятия цены. Если хозяин держит цену ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже рынка - живут, если поднимает - ищут следующий вариант. Мой совет, если видите сознательно небрежных к вашему имуществу людей - на свежий воздух. Даже если не прошло полгода.