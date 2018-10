Додано: Вів 23 жов, 2018 18:29

ihorkyiv написав: hxbbgaf написав: В этом году рост аренды не состоялся. На Троещине как была однушка 5500, так и осталась. На Троещине как была однушка 5500, так и осталась.

Не жартуєте ?? Що ж ви раніше цього не написали ?? Бо я, не знаючи реалій, на двох квартирах підвищів по 800 грн, а на одній - на 1000 грн. Ніхто з шановних орендарів й не пікнув. Тепер не засну від сорому. Усі квартири - біля метрополітену. Щодо Троєщини попит мені не відомий, але маю великі сумніви, що чистенька квартира з 10-тирічним хорошим ремонтом і технікою буде там коштувати 5500 грн, хіба у якомусь троєщинському задуп'ї, звідки до трамваю чимчикувати хвилин 25 або 10-15 хвилин до автобуса-маршрутки.



теоретически условный арендатор вполне может до сих пор платить за однушку на трое 5500

теоретически условный арендатор вполне может до сих пор платить за однушку на трое 5500

причины мы как раз выше и обсуждали

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.