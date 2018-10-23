Додано: Вів 23 жов, 2018 18:02

kingkongovets написав: возражения и сопротивление арендаторов)

звучит то все довольно логично - мол минус 10% от рынка и все такое - но на деле мнения о том, где этот «рынок» у вас и арендатора будут сильно отличаться, вон айрмакс долго снимал у знакомых трешку гораздо ниже рынка и все же был очч недоволен когда ему аренду повышали

так шо тут сантименты и эмпатия излишни, особенно если объект востребован - зачем терять деньги?

никто вашей толерантности не оценит, поверьте, будут лишь еще больше пытаться давить и нагибать по цене возражения и сопротивление арендаторов)звучит то все довольно логично - мол минус 10% от рынка и все такое - но на деле мнения о том, где этот «рынок» у вас и арендатора будут сильно отличаться, вон айрмакс долго снимал у знакомых трешку гораздо ниже рынка и все же был очч недоволен когда ему аренду повышалитак шо тут сантименты и эмпатия излишни, особенно если объект востребован - зачем терять деньги?никто вашей толерантности не оценит, поверьте, будут лишь еще больше пытаться давить и нагибать по цене

Есть ещё фактор адекватности арендатора.Годик назад произошедший случай:Дом на Коновальца, тот что на территории университета Поплавского.Сделал знакомый "дизайнерский" ремонт в стиле лохфт.Смысл ремонта оставить бетонный потолок и колоны, дать яркий свет. Ну правда мебель-техника на хорошем как для аренды уровне.В результате, на такой ремонт соблазнилась та категория арендаторов, которую категорически отбрасывали арендодатели с опытом - богемные музыканты (из того же Поплавка). Сдавал кстати выше рынка.Результат: квартиру разнесли в пух и прах.Квартирант говорит, что это группа соседей ворвалась и разгромила (как реакция на его репетиции). Соседи в один голос утверждают, что это сделала веселая и теплая компания квартиранта...Первая версия более реальна, так как соседи пообещали арендодателю яйца отрезать если что то подобное ещё заселит