Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:Шо мешает раз в год менять цену согласно тенденции по рынку ?
возражения и сопротивление арендаторов) звучит то все довольно логично - мол минус 10% от рынка и все такое - но на деле мнения о том, где этот «рынок» у вас и арендатора будут сильно отличаться, в итоге за несколько лет вы уйдете гораздо дальше от реального рынка, чем на 10% айрмакс вон долго снимал у знакомых трешку гораздо ниже рынка и все же был очч недоволен когда ему аренду повышали так шо тут сантименты и эмпатия излишни, особенно если объект востребован - зачем терять деньги? никто вашей толерантности не оценит, поверьте, будут лишь еще больше пытаться давить и нагибать по цене
Вы в теме аренды? Арендаторов никто не держит насильно. Они свободны "как сопля в полёте", на дворе рыночные отношения.
l66 написав:rjkz У моих знакомых лет шесть назад квартиру снимали парень с девушкой несколько месяцев. Все было нормально. А потом они договорились последний месяц пожить в счет оставленного при поселении залога. Итог: Молодежь напоследок устроила мега вечеринку, соседи вызывали полицию. Прожжена сигаретами мягкая мебель, разгромлены шкафы, море бутылок, мусора, окурков и т.д. Съехали не прощаясь. Ключи оставлены в почтовом ящике. Ездить и разыскивать их по Украине никто не стал.
Так что разгром квартиры с виду приличными арендаторами не единичное явление. И соседи здесь не при чем. Вряд ли соседи будут громить чужую квартиру.
Разное бывает, но жить в счет страховой суммы - категорически нет! Я когда опыта поднабрался, потом много "профессиональных" навыков в поведении тех арендаторов. Хороший опыт, но за него пришлось заплатить. Есть (был?) на форуме один арендатор, не из Киева, который просто гордится как он разносит арендные квартиры, с таким смаком повествует. Я уж не вспоминаю печально известные "занавески" одного киевлянина.
Этих "отчаянных разносителей частной собственности" интеллигентные пацаны в модных кожаных куртках на бутылку 0,7 с разбитым горлышком потом не сажали? А то карту в телефон вставить можно, а рожу поменять - хeр. Да и потом хвастаться любят такие ур** своими "подвигами" в сетях типа ВК и подобных. Найти их при желании нетрудно.
Vadim V написав:Вы в теме аренды? Арендаторов никто не держит насильно. Они свободны "как сопля в полёте", на дворе рыночные отношения.
немного в теме - в этом году уже 20 лет, как сдаю, правда нежилые вы сказали, шо нет проблем поднимать аренду до уровня -10% от рынка, я написал шо проблема есть и легче (и выгоднее) периодически менять арендаторов, чем доказывать предыдущим шо поднятие аренды оправдано при чем тут сопля в полете я хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.