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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1160116111621163

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 185
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
33
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:50

  kingkongovets написав:
Vadim V написав:Шо мешает раз в год менять цену согласно тенденции по рынку ?

возражения и сопротивление арендаторов)
звучит то все довольно логично - мол минус 10% от рынка и все такое - но на деле мнения о том, где этот «рынок» у вас и арендатора будут сильно отличаться, в итоге за несколько лет вы уйдете гораздо дальше от реального рынка, чем на 10%
айрмакс вон долго снимал у знакомых трешку гораздо ниже рынка и все же был очч недоволен когда ему аренду повышали
так шо тут сантименты и эмпатия излишни, особенно если объект востребован - зачем терять деньги?
никто вашей толерантности не оценит, поверьте, будут лишь еще больше пытаться давить и нагибать по цене

Вы в теме аренды?
Арендаторов никто не держит насильно.
Они свободны "как сопля в полёте", на дворе рыночные отношения.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:13

  rjkz написав:
  l66 написав:rjkz
У моих знакомых лет шесть назад квартиру снимали парень с девушкой несколько месяцев.
Все было нормально.
А потом они договорились последний месяц пожить в счет оставленного при поселении залога.
Итог:
Молодежь напоследок устроила мега вечеринку, соседи вызывали полицию.
Прожжена сигаретами мягкая мебель, разгромлены шкафы, море бутылок, мусора, окурков и т.д. Съехали не прощаясь. Ключи оставлены в почтовом ящике. Ездить и разыскивать их по Украине никто не стал.

Так что разгром квартиры с виду приличными арендаторами не единичное явление.
И соседи здесь не при чем.
Вряд ли соседи будут громить чужую квартиру.


Разное бывает, но жить в счет страховой суммы - категорически нет!
Я когда опыта поднабрался, потом много "профессиональных" навыков в поведении тех арендаторов. Хороший опыт, но за него пришлось заплатить. :mrgreen:
Есть (был?) на форуме один арендатор, не из Киева, который просто гордится как он разносит арендные квартиры, с таким смаком повествует. Я уж не вспоминаю печально известные "занавески" одного киевлянина.

Этих "отчаянных разносителей частной собственности" интеллигентные пацаны в модных кожаных куртках на бутылку 0,7 с разбитым горлышком потом не сажали?
А то карту в телефон вставить можно, а рожу поменять - хeр.
Да и потом хвастаться любят такие ур** своими "подвигами" в сетях типа ВК и подобных. Найти их при желании нетрудно.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:29

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

Vadim V написав:Вы в теме аренды?
Арендаторов никто не держит насильно.
Они свободны "как сопля в полёте", на дворе рыночные отношения.


немного в теме - в этом году уже 20 лет, как сдаю, правда нежилые
вы сказали, шо нет проблем поднимать аренду до уровня -10% от рынка, я написал шо проблема есть и легче (и выгоднее) периодически менять арендаторов, чем доказывать предыдущим шо поднятие аренды оправдано
при чем тут сопля в полете я хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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