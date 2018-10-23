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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1160116111621163

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 185
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
33
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:50

  kingkongovets написав:
Vadim V написав:Шо мешает раз в год менять цену согласно тенденции по рынку ?

возражения и сопротивление арендаторов)
звучит то все довольно логично - мол минус 10% от рынка и все такое - но на деле мнения о том, где этот «рынок» у вас и арендатора будут сильно отличаться, в итоге за несколько лет вы уйдете гораздо дальше от реального рынка, чем на 10%
айрмакс вон долго снимал у знакомых трешку гораздо ниже рынка и все же был очч недоволен когда ему аренду повышали
так шо тут сантименты и эмпатия излишни, особенно если объект востребован - зачем терять деньги?
никто вашей толерантности не оценит, поверьте, будут лишь еще больше пытаться давить и нагибать по цене

Вы в теме аренды?
Арендаторов никто не держит насильно.
Они свободны "как сопля в полёте", на дворе рыночные отношения.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:13

  rjkz написав:
  l66 написав:rjkz
У моих знакомых лет шесть назад квартиру снимали парень с девушкой несколько месяцев.
Все было нормально.
А потом они договорились последний месяц пожить в счет оставленного при поселении залога.
Итог:
Молодежь напоследок устроила мега вечеринку, соседи вызывали полицию.
Прожжена сигаретами мягкая мебель, разгромлены шкафы, море бутылок, мусора, окурков и т.д. Съехали не прощаясь. Ключи оставлены в почтовом ящике. Ездить и разыскивать их по Украине никто не стал.

Так что разгром квартиры с виду приличными арендаторами не единичное явление.
И соседи здесь не при чем.
Вряд ли соседи будут громить чужую квартиру.


Разное бывает, но жить в счет страховой суммы - категорически нет!
Я когда опыта поднабрался, потом много "профессиональных" навыков в поведении тех арендаторов. Хороший опыт, но за него пришлось заплатить. :mrgreen:
Есть (был?) на форуме один арендатор, не из Киева, который просто гордится как он разносит арендные квартиры, с таким смаком повествует. Я уж не вспоминаю печально известные "занавески" одного киевлянина.

Этих "отчаянных разносителей частной собственности" интеллигентные пацаны в модных кожаных куртках на бутылку 0,7 с разбитым горлышком потом не сажали?
А то карту в телефон вставить можно, а рожу поменять - хeр.
Да и потом хвастаться любят такие ур** своими "подвигами" в сетях типа ВК и подобных. Найти их при желании нетрудно.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:29

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

Vadim V написав:Вы в теме аренды?
Арендаторов никто не держит насильно.
Они свободны "как сопля в полёте", на дворе рыночные отношения.


немного в теме - в этом году уже 20 лет, как сдаю, правда нежилые
вы сказали, шо нет проблем поднимать аренду до уровня -10% от рынка, я написал шо проблема есть и легче (и выгоднее) периодически менять арендаторов, чем доказывать предыдущим шо поднятие аренды оправдано
при чем тут сопля в полете я хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:58

  kingkongovets написав:
Vadim V написав:Вы в теме аренды?
Арендаторов никто не держит насильно.
Они свободны "как сопля в полёте", на дворе рыночные отношения.


немного в теме - в этом году уже 20 лет, как сдаю, правда нежилые
вы сказали, шо нет проблем поднимать аренду до уровня -10% от рынка, я написал шо проблема есть и легче (и выгоднее) периодически менять арендаторов, чем доказывать предыдущим шо поднятие аренды оправдано
при чем тут сопля в полете я хз

Я вас не много не понял , тоесть вы заключили договор на один год , за этот период вы видите что ставка аренды по городу поднялась на 25% , на их просьбу продлить аренду ещё на год вы делаете отказ и ищете новых арендаторов ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:09

  Vadim V написав:Я вас не много не понял , тоесть вы заключили договор на один год , за этот период вы видите что ставка аренды по городу поднялась на 25% , на их просьбу продлить аренду ещё на год вы делаете отказ и ищете новых арендаторов ?


вот это вот "за этот период вы видите что ставка аренды по городу поднялась на 25% " - оччень дискутабельный вопрос) арендатор с этим редко соглашается, как правило он считает шо платит достаточно, или шо поднять канешна можно, но ненамного, потому шо цены поднялись далеко не так сильно как вы ему пытаетесь доказать, вы - шо можете найти людей на гораздо бОльшую сумму и вуаля - звучит прощание славянки и вы начинаете поиск новых арендаторов
шоп не ввязываться в эти дискуссии я обычно ставлю людей по истечении договора аренды перед фактом, не устраивает - последний месяц и досвидос
вот поэтому арендаторы и меняются
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:20

Vadim V
Когда арендаторам поднимаешь цену, то часто это воспринимается в штыки.
У меня дважды так было. Подняла цену на 10%.
Одни- рассердились, начали рассказывать, что типа они хорошие арендаторы, за постоянство надо делать скидку...
А вторые - сразу начали, что тогда мы переедем. А на следуюший день: мы согласны, будем жить по новой цене. Но я им: "До свидос! Чао!"

Сказала им съехать и без проблем сдала на 20% дороже.
Аренда - не благотворительная организация, а заработок.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:43

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  l66 написав:rjkz
У моих знакомых лет шесть назад квартиру снимали парень с девушкой несколько месяцев.
Все было нормально.
А потом они договорились последний месяц пожить в счет оставленного при поселении залога.
Итог:
Молодежь напоследок устроила мега вечеринку, соседи вызывали полицию.
Прожжена сигаретами мягкая мебель, разгромлены шкафы, море бутылок, мусора, окурков и т.д. Съехали не прощаясь. Ключи оставлены в почтовом ящике. Ездить и разыскивать их по Украине никто не стал.

Так что разгром квартиры с виду приличными арендаторами не единичное явление.
И соседи здесь не при чем.
Вряд ли соседи будут громить чужую квартиру.


Разное бывает, но жить в счет страховой суммы - категорически нет!
Я когда опыта поднабрался, потом много "профессиональных" навыков в поведении тех арендаторов. Хороший опыт, но за него пришлось заплатить. :mrgreen:
Есть (был?) на форуме один арендатор, не из Киева, который просто гордится как он разносит арендные квартиры, с таким смаком повествует. Я уж не вспоминаю печально известные "занавески" одного киевлянина.

Этих "отчаянных разносителей частной собственности" интеллигентные пацаны в модных кожаных куртках на бутылку 0,7 с разбитым горлышком потом не сажали?
А то карту в телефон вставить можно, а рожу поменять - хeр.
Да и потом хвастаться любят такие ур** своими "подвигами" в сетях типа ВК и подобных. Найти их при желании нетрудно.


Это зависит от личности арендодателя.
Один мой знакомый, за подобные подвиги, своему арендатору переломал ребра. У арендатора что-то с настройками произошло - такое творить, когда имеешь дело с 130 кг почти 2м шкафом ? Хотя денег это не вернуло.
А что делать даме, особенно одинокой и в возрасте?
rjkz
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