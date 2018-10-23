kingkongovets написав:

Vadim V написав: Шо мешает раз в год менять цену согласно тенденции по рынку ?

возражения и сопротивление арендаторов)звучит то все довольно логично - мол минус 10% от рынка и все такое - но на деле мнения о том, где этот «рынок» у вас и арендатора будут сильно отличаться, в итоге за несколько лет вы уйдете гораздо дальше от реального рынка, чем на 10%айрмакс вон долго снимал у знакомых трешку гораздо ниже рынка и все же был очч недоволен когда ему аренду повышалитак шо тут сантименты и эмпатия излишни, особенно если объект востребован - зачем терять деньги?никто вашей толерантности не оценит, поверьте, будут лишь еще больше пытаться давить и нагибать по цене