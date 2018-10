Додано: Вів 23 жов, 2018 21:29

Vadim V написав: Вы в теме аренды?

Арендаторов никто не держит насильно.

Они свободны "как сопля в полёте", на дворе рыночные отношения.



немного в теме - в этом году уже 20 лет, как сдаю, правда нежилые

вы сказали, шо нет проблем поднимать аренду до уровня -10% от рынка, я написал шо проблема есть и легче (и выгоднее) периодически менять арендаторов, чем доказывать предыдущим шо поднятие аренды оправдано

