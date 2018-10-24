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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1161116211631164

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 185
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
33
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:58

  UA написав:Порядочные арендаторы имеют право на скидку.
10% это разумно.
Сдать дорого это ваще не проблема.
Можно на 20% выше рынка сдать.


так как узнать где этот "рынок"?
в том то все и дело шо у арендатора и лендлорда на этот счет диаметрально разные мнения - отсюда и непонимание
вы им - мол цены поднялись, блаблабла, а они - тотальнэ зубожиння, полвареника, забитые окна, все уехали в польшу и все такое
а так - вот цена на следующий год, не нравится - базар большой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:43

  l66 написав:Vadim V
Когда арендаторам поднимаешь цену, то часто это воспринимается в штыки.
У меня дважды так было. Подняла цену на 10%.
Одни- рассердились, начали рассказывать, что типа они хорошие арендаторы, за постоянство надо делать скидку...
А вторые - сразу начали, что тогда мы переедем. А на следуюший день: мы согласны, будем жить по новой цене. Но я им: "До свидос! Чао!"

Сказала им съехать и без проблем сдала на 20% дороже.
Аренда - не благотворительная организация, а заработок.

Так я про шо и кажу ,и зароботок этот с множеством гемороев а не просто так получаеш лавэ ничего не делая.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:52

  kingkongovets написав:
  UA написав:Порядочные арендаторы имеют право на скидку.
10% это разумно.
Сдать дорого это ваще не проблема.
Можно на 20% выше рынка сдать.


так как узнать где этот "рынок"?

Вы же 20 лет сдаёте , должны быть в курсе или хотя бы на ОЛХе глянуть :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:56

  Vadim V написав:Вы же 20 лет сдаёте , должны быть в курсе или хотя бы на ОЛХе глянуть :)


вы шо прикалываетесь?
я уже устал писать одно и то же - перечитайте внимательнее о чем там в приведенной вами цитате говорится дальше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  l66 написав:Цена аренды и в валюте меняется.

Так, але не так часто, як в гривні.
Протягом останніх 2-3р. в гривні потрібно було переглядати(підвищувати) оренду мінімум раз, а краще два рази в рік. Що не скажеж про те, якщо б оренду фіксанути було в доларі.

Та й краще її понижувати(якщо пішов спад) в доларі, ніж підвищувати в гривні :)
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:17

  l66 написав:
  голийВкропиві написав:Ну от чому оренду не озвучувати в доларах зразу, щоб потім отих не зручних ситуацій не було з підвищенням оренди?
350 чи 375$ озвучили зразу і все, які проблеми?
Хочуть, в доларах щомісяця платять, а хочуть по поточному курсу гривнею.

Вы озвучиваете в $ ?
Цена аренды и в валюте меняется.
Уже было 600, потом вниз до 250 и вверх до 375... Качели.
Только если бы оставили 600$ при падении цен, то остались бы без арендаторов.
А если постоянно 250$, то квартирантам хорошо, а владелец теряет заработок.

У меня знакомая так сдала два года назад, теперь локти кусает. :mrgreen:

  голийВкропиві написав:Протягом останніх 2-3р. в гривні потрібно було переглядати(підвищувати) оренду мінімум раз, а краще два рази в рік. Що не скажеж про те, якщо б оренду фіксанути було в доларі.

Та й краще її понижувати(якщо пішов спад) в доларі, ніж підвищувати в гривні :)


Знакомая пару лет назад сдала за 500 уе, что было приблизительно 12,5 кгрн. Сейчас 500 дол = 14 кгрн. А аналогичный квартиры стартуют от 16 кгрн.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:55

  kingkongovets написав:
  Vadim V написав:Вы же 20 лет сдаёте , должны быть в курсе или хотя бы на ОЛХе глянуть :)


вы шо прикалываетесь?
я уже устал писать одно и то же - перечитайте внимательнее о чем там в приведенной вами цитате говорится дальше

Нет!
Я так и не понял вашей проблемы в реале. :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:59

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Знакомая пару лет назад сдала за 500 уе, что было приблизительно 12,5 кгрн. Сейчас 500 дол = 14 кгрн. А аналогичный квартиры стартуют от 16 кгрн.

А що заваджає їй підняти цінник на 600$?
І там, і там потрібно переглядати цінники, але просто в гривні це потрібно робити частішше :P
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:40

  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:
  Vadim V написав:Вы же 20 лет сдаёте , должны быть в курсе или хотя бы на ОЛХе глянуть :)


вы шо прикалываетесь?
я уже устал писать одно и то же - перечитайте внимательнее о чем там в приведенной вами цитате говорится дальше

Нет!
Я так и не понял вашей проблемы в реале. :?


Проблема в том что понятие рынка у каждого свое. Кинговец писал выше что ситуация с каждым арендатором постоянно повторяется одна и та же.
Живите своим умом!
zzzzzz
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