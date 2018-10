Додано: Сер 24 жов, 2018 10:58

UA написав: Порядочные арендаторы имеют право на скидку.

10% это разумно.

Сдать дорого это ваще не проблема.

Можно на 20% выше рынка сдать.

так как узнать где этот "рынок"?

в том то все и дело шо у арендатора и лендлорда на этот счет диаметрально разные мнения - отсюда и непонимание

вы им - мол цены поднялись, блаблабла, а они - тотальнэ зубожиння, полвареника, забитые окна, все уехали в польшу и все такое

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.