l66 написав:

Аренда - не благотворительная организация, а заработок.

Когда арендаторам поднимаешь цену, то часто это воспринимается в штыки.У меня дважды так было. Подняла цену на 10%.Одни- рассердились, начали рассказывать, что типа они хорошие арендаторы, за постоянство надо делать скидку...А вторые - сразу начали, что тогда мы переедем. А на следуюший день: мы согласны, будем жить по новой цене. Но я им: "До свидос! Чао!"Сказала им съехать и без проблем сдала на 20% дороже.