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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:58
UA написав:
Порядочные арендаторы имеют право на скидку.
10% это разумно.
Сдать дорого это ваще не проблема.
Можно на 20% выше рынка сдать.
так как узнать где этот "рынок"?
в том то все и дело шо у арендатора и лендлорда на этот счет диаметрально разные мнения - отсюда и непонимание
вы им - мол цены поднялись, блаблабла, а они - тотальнэ зубожиння, полвареника, забитые окна, все уехали в польшу и все такое
а так - вот цена на следующий год, не нравится - базар большой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:43
l66 написав:Vadim V
Когда арендаторам поднимаешь цену, то часто это воспринимается в штыки.
У меня дважды так было. Подняла цену на 10%.
Одни- рассердились, начали рассказывать, что типа они хорошие арендаторы, за постоянство надо делать скидку...
А вторые - сразу начали, что тогда мы переедем. А на следуюший день: мы согласны, будем жить по новой цене. Но я им: "До свидос! Чао!"
Сказала им съехать и без проблем сдала на 20% дороже.Аренда - не благотворительная организация, а заработок.
Так я про шо и кажу ,и зароботок этот с множеством гемороев а не просто так получаеш лавэ ничего не делая.
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Vadim V
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:52
kingkongovets написав: UA написав:
Порядочные арендаторы имеют право на скидку.
10% это разумно.
Сдать дорого это ваще не проблема.
Можно на 20% выше рынка сдать.
так как узнать где этот "рынок"?
Вы же 20 лет сдаёте , должны быть в курсе или хотя бы на ОЛХе глянуть
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Vadim V
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:56
Vadim V написав:
Вы же 20 лет сдаёте , должны быть в курсе или хотя бы на ОЛХе глянуть
вы шо прикалываетесь?
я уже устал писать одно и то же - перечитайте внимательнее о чем там в приведенной вами цитате говорится дальше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:09
l66 написав:
Цена аренды и в валюте меняется.
Так, але не так часто, як в гривні.
Протягом останніх 2-3р. в гривні потрібно було переглядати(підвищувати) оренду мінімум раз, а краще два рази в рік. Що не скажеж про те, якщо б оренду фіксанути було в доларі.
Та й краще її понижувати(якщо пішов спад) в доларі, ніж підвищувати в гривні
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голийВкропиві
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:17
l66 написав: голийВкропиві написав:
Ну от чому оренду не озвучувати в доларах зразу, щоб потім отих не зручних ситуацій не було з підвищенням оренди?
350 чи 375$ озвучили зразу і все, які проблеми?
Хочуть, в доларах щомісяця платять, а хочуть по поточному курсу гривнею.
Вы озвучиваете в $ ?
Цена аренды и в валюте меняется.
Уже было 600, потом вниз до 250 и вверх до 375... Качели.
Только если бы оставили 600$ при падении цен, то остались бы без арендаторов.
А если постоянно 250$, то квартирантам хорошо, а владелец теряет заработок.
У меня знакомая так сдала два года назад, теперь локти кусает.
голийВкропиві написав:
Протягом останніх 2-3р. в гривні потрібно було переглядати(підвищувати) оренду мінімум раз, а краще два рази в рік. Що не скажеж про те, якщо б оренду фіксанути було в доларі.
Та й краще її понижувати(якщо пішов спад) в доларі, ніж підвищувати в гривні
Знакомая пару лет назад сдала за 500 уе, что было приблизительно 12,5 кгрн. Сейчас 500 дол = 14 кгрн. А аналогичный квартиры стартуют от 16 кгрн.
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hume
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Додано: Сер 24 жов, 2018 17:55
kingkongovets написав:
вы шо прикалываетесь?
Vadim V написав:
Вы же 20 лет сдаёте , должны быть в курсе или хотя бы на ОЛХе глянуть
я уже устал писать одно и то же - перечитайте внимательнее о чем там в приведенной вами цитате говорится дальше
Нет!
Я так и не понял вашей проблемы в реале.
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Vadim V
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Додано: Сер 24 жов, 2018 17:59
hume написав:
Знакомая пару лет назад сдала за 500 уе, что было приблизительно 12,5 кгрн. Сейчас 500 дол = 14 кгрн. А аналогичный квартиры стартуют от 16 кгрн.
А що заваджає їй підняти цінник на 600$?
І там, і там потрібно переглядати цінники, але просто в гривні це потрібно робити частішше
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голийВкропиві
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Додано: Сер 24 жов, 2018 19:40
Vadim V написав: kingkongovets написав:
вы шо прикалываетесь?
Vadim V написав:
Вы же 20 лет сдаёте , должны быть в курсе или хотя бы на ОЛХе глянуть
я уже устал писать одно и то же - перечитайте внимательнее о чем там в приведенной вами цитате говорится дальше
Нет!
Я так и не понял вашей проблемы в реале.
Проблема в том что понятие рынка у каждого свое. Кинговец писал выше что ситуация с каждым арендатором постоянно повторяется одна и та же.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:32
Vadim V, оооо, то Вы просто не были ни на одной из сторон баррикад. Я в компании в т.ч. отвечаю за все коммуникации с арендодателями офисных и складских площадей уже много лет. Поверьте, ККЦ еще мягко озвучил суть проблемы.
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Natt
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