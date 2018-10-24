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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1162116311641165

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 185
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
33
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:07

  Natt написав:Vadim V, оооо, то Вы просто не были ни на одной из сторон баррикад. Я в компании в т.ч. отвечаю за все коммуникации с арендодателями офисных и складских площадей уже много лет. Поверьте, ККЦ еще мягко озвучил суть проблемы.

18 лет снимаю складское помещение и столько же офисное , за это время был ОДИН переезд со склада в связи с их закрытием и офиса в связи с тем что на новом складе офис там же и это мне удобнее и дешевле.
5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы , только первые(ттт) были сильно проблемные , тянули с оплатой и небрежное обращение с имуществом , через пол года распрощались и недавно сдал вторую, первая сдача в новострое...,
а в 90-тых 8 лет снимал квартиры , так шо я немного в теме :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vadim V написав:Шо мешает раз в год менять цену согласно тенденции по рынку ?, как для длительно живущих и нормальных ,то немного ниже рынка.
п.с .Я так и делаю.


Vadim V написав: 5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 25 жов, 2018 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:52

  kingkongovets написав:
Vadim V написав: 5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы


а шо ж так часто арендаторы меняются? не устраивает -10% от «рынка»?)

Первые - пол года , причину писал выше , вторые студенты - год , перевелись в другой город, потом семья - два года , купили свою квартиру, сейчас семья живёт.
Один раз в год предупреждал о повышении , договаривались ,никто не скандалил так как они читают ОЛХ и квартира нравиться, как то так.
Vadim V
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