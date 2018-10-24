Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Natt написав:Vadim V, оооо, то Вы просто не были ни на одной из сторон баррикад. Я в компании в т.ч. отвечаю за все коммуникации с арендодателями офисных и складских площадей уже много лет. Поверьте, ККЦ еще мягко озвучил суть проблемы.
18 лет снимаю складское помещение и столько же офисное , за это время был ОДИН переезд со склада в связи с их закрытием и офиса в связи с тем что на новом складе офис там же и это мне удобнее и дешевле. 5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы , только первые(ттт) были сильно проблемные , тянули с оплатой и небрежное обращение с имуществом , через пол года распрощались и недавно сдал вторую, первая сдача в новострое..., а в 90-тых 8 лет снимал квартиры , так шо я немного в теме
Vadim V написав: 5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы
а шо ж так часто арендаторы меняются? не устраивает -10% от «рынка»?)
Первые - пол года , причину писал выше , вторые студенты - год , перевелись в другой город, потом семья - два года , купили свою квартиру, сейчас семья живёт. Один раз в год предупреждал о повышении , договаривались ,никто не скандалил так как они читают ОЛХ и квартира нравиться, как то так.