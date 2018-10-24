Natt написав:

не были ни на одной из сторон баррикад.

, оооо, то Вы простоЯ в компании в т.ч. отвечаю за все коммуникации с арендодателями офисных и складских площадей уже много лет. Поверьте, ККЦ еще мягко озвучил суть проблемы.