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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 185
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
33
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:07

  Natt написав:Vadim V, оооо, то Вы просто не были ни на одной из сторон баррикад. Я в компании в т.ч. отвечаю за все коммуникации с арендодателями офисных и складских площадей уже много лет. Поверьте, ККЦ еще мягко озвучил суть проблемы.

18 лет снимаю складское помещение и столько же офисное , за это время был ОДИН переезд со склада в связи с их закрытием и офиса в связи с тем что на новом складе офис там же и это мне удобнее и дешевле.
5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы , только первые(ттт) были сильно проблемные , тянули с оплатой и небрежное обращение с имуществом , через пол года распрощались и недавно сдал вторую, первая сдача в новострое...,
а в 90-тых 8 лет снимал квартиры , так шо я немного в теме :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vadim V написав:Шо мешает раз в год менять цену согласно тенденции по рынку ?, как для длительно живущих и нормальных ,то немного ниже рынка.
п.с .Я так и делаю.


Vadim V написав: 5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 25 жов, 2018 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:52

  kingkongovets написав:
Vadim V написав: 5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы


а шо ж так часто арендаторы меняются? не устраивает -10% от «рынка»?)

Первые - пол года , причину писал выше , вторые студенты - год , перевелись в другой город, потом семья - два года , купили свою квартиру, сейчас семья живёт.
Один раз в год предупреждал о повышении , договаривались ,никто не скандалил так как они читают ОЛХ и квартира нравиться, как то так.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:44

  kingkongovets написав:
  Vadim V написав:Шо мешает раз в год менять цену согласно тенденции по рынку ?, как для длительно живущих и нормальных ,то немного ниже рынка.
п.с .Я так и делаю.


Vadim V написав: 5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Так попробуйте ровно пять лет в назад в разгар Майдана сдать совкошлак в неудачном месте допустим за 4-5 кгрн и потом на каждый рывок доллара пробовать арендаторам поднимать цену. Не факт что они и при долларе 25 поймут за что с них лишнюю тысячу грн хотят.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:33

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

барабашов написав:
Так попробуйте ровно пять лет в назад в разгар Майдана сдать совкошлак в неудачном месте допустим за 4-5 кгрн и потом на каждый рывок доллара пробовать арендаторам поднимать цену. Не факт что они и при долларе 25 поймут за что с них лишнюю тысячу грн хотят.


а шо мне пробовать, у меня было то же самое, просто вадим удивляется в чем проблема поднимать цены и при этом не терять арендаторов
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 25 жов, 2018 13:51, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:49

Какая в Киеве практика относительно договоров аренды? Принято их заключать, или кто как договорится?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:01

  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:
Vadim V написав: 5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы


а шо ж так часто арендаторы меняются? не устраивает -10% от «рынка»?)

Первые - пол года , причину писал выше , вторые студенты - год , перевелись в другой город, потом семья - два года , купили свою квартиру, сейчас семья живёт.
Один раз в год предупреждал о повышении , договаривались ,никто не скандалил так как они читают ОЛХ и квартира нравиться, как то так.

Я вам приводил пример моего друга с арендаторами, которые живут в его детском шлачке более 6 лет. По себе знаю, что дискомфортно вести диалог о повышении аренды, так у меня три года живут, а тут более 6 лет. В то время 4 кгрн ещё были деньгами :D вселил выселил через год, оптимально и следуем за рынком. Но это в случае с ликвидной квартирой,а если бизнес более 25кгрн/мес, плохая локация, аэродром, вставить своё..То тут нужно искать компромисс, договариваться, в общем меняться вместе с рынком.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:03

  барабашов написав:Так попробуйте ровно пять лет в назад в разгар Майдана сдать совкошлак в неудачном месте допустим за 4-5 кгрн и потом на каждый рывок доллара пробовать арендаторам поднимать цену. Не факт что они и при долларе 25 поймут за что с них лишнюю тысячу грн хотят.

вот как раз этот сегмент наиболее успешен. Страна нищебродов, а хули, лишь бы метро под жёппой
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:05

  Vlad442 написав:Какая в Киеве практика относительно договоров аренды? Принято их заключать, или кто как договорится?

Заключайте договор на пол года, не более. После полугода, если арендатор устраивает, то просто хлопнете по рукам. Нет договора - нет проблеммы
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:49

  hume написав:
  Vlad442 написав:Какая в Киеве практика относительно договоров аренды? Принято их заключать, или кто как договорится?

Заключайте договор на пол года, не более. После полугода, если арендатор устраивает, то просто хлопнете по рукам. Нет договора - нет проблеммы

Это бы работало, если бы не ст. 764 ГК Украины.
Vlad442
 
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