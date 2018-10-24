Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Vadim V, оооо, то Вы просто не были ни на одной из сторон баррикад. Я в компании в т.ч. отвечаю за все коммуникации с арендодателями офисных и складских площадей уже много лет. Поверьте, ККЦ еще мягко озвучил суть проблемы.
18 лет снимаю складское помещение и столько же офисное , за это время был ОДИН переезд со склада в связи с их закрытием и офиса в связи с тем что на новом складе офис там же и это мне удобнее и дешевле. 5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы , только первые(ттт) были сильно проблемные , тянули с оплатой и небрежное обращение с имуществом , через пол года распрощались и недавно сдал вторую, первая сдача в новострое..., а в 90-тых 8 лет снимал квартиры , так шо я немного в теме
Vadim V написав: 5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы
а шо ж так часто арендаторы меняются? не устраивает -10% от «рынка»?)
Первые - пол года , причину писал выше , вторые студенты - год , перевелись в другой город, потом семья - два года , купили свою квартиру, сейчас семья живёт. Один раз в год предупреждал о повышении , договаривались ,никто не скандалил так как они читают ОЛХ и квартира нравиться, как то так.
Vadim V написав:Шо мешает раз в год менять цену согласно тенденции по рынку ?, как для длительно живущих и нормальных ,то немного ниже рынка. п.с .Я так и делаю.
Vadim V написав: 5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы
Так попробуйте ровно пять лет в назад в разгар Майдана сдать совкошлак в неудачном месте допустим за 4-5 кгрн и потом на каждый рывок доллара пробовать арендаторам поднимать цену. Не факт что они и при долларе 25 поймут за что с них лишнюю тысячу грн хотят.
барабашов написав: Так попробуйте ровно пять лет в назад в разгар Майдана сдать совкошлак в неудачном месте допустим за 4-5 кгрн и потом на каждый рывок доллара пробовать арендаторам поднимать цену. Не факт что они и при долларе 25 поймут за что с них лишнюю тысячу грн хотят.
а шо мне пробовать, у меня было то же самое, просто вадим удивляется в чем проблема поднимать цены и при этом не терять арендаторов
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 25 жов, 2018 13:51, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Vadim V написав: 5 лет здаю квартиру , сейчас живут четвёртые арендаторы
а шо ж так часто арендаторы меняются? не устраивает -10% от «рынка»?)
Первые - пол года , причину писал выше , вторые студенты - год , перевелись в другой город, потом семья - два года , купили свою квартиру, сейчас семья живёт. Один раз в год предупреждал о повышении , договаривались ,никто не скандалил так как они читают ОЛХ и квартира нравиться, как то так.
Я вам приводил пример моего друга с арендаторами, которые живут в его детском шлачке более 6 лет. По себе знаю, что дискомфортно вести диалог о повышении аренды, так у меня три года живут, а тут более 6 лет. В то время 4 кгрн ещё были деньгами вселил выселил через год, оптимально и следуем за рынком. Но это в случае с ликвидной квартирой,а если бизнес более 25кгрн/мес, плохая локация, аэродром, вставить своё..То тут нужно искать компромисс, договариваться, в общем меняться вместе с рынком.
барабашов написав:Так попробуйте ровно пять лет в назад в разгар Майдана сдать совкошлак в неудачном месте допустим за 4-5 кгрн и потом на каждый рывок доллара пробовать арендаторам поднимать цену. Не факт что они и при долларе 25 поймут за что с них лишнюю тысячу грн хотят.
вот как раз этот сегмент наиболее успешен. Страна нищебродов, а хули, лишь бы метро под жёппой