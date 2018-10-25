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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1163116411651166

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 185
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
33
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:ст. 764 ГК Украины.

Последние несколько лет вижу пункт, что договор считается прекращённым
по истечении указанного срока действия.

Я не юрист, но подобную трактовку видел раза 4ре.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:16

  hume написав: в общем меняться вместе с рынком.

Так я за шо и кажу :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:16

  hume написав:
  Vlad442 написав:ст. 764 ГК Украины.

Последние несколько лет вижу пункт, что договор считается прекращённым
по истечении указанного срока действия.

Я не юрист, но подобную трактовку видел раза 4ре.

Никакой пункт договора не может противоречить законам Украины.
Точней, как это правильно понимать. Согласно решению Верховного суда и общей судебной практике в большинстве случаев, арендодатель может предупредить арендатора про возражение против этой автопролонгации и до окончания договора аренды. Даже в момент заключения договора. Но, если отношения продолжаются, считается, что арендодатель не возражает. То есть, если вы "хлопните по рукам", а выселять, даже неплательщика, начнете через 32 дня после окончания договора, то вас отправят в сад, а если будете настаивать, то по голове топором и часть 5 статьи 36 УК.
Вот пример https://inforesist.org/verhovnyiy-sud-u ... -ukrainyi/
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:00

  Vlad442 написав:
  hume написав:
  Vlad442 написав:ст. 764 ГК Украины.

Последние несколько лет вижу пункт, что договор считается прекращённым
по истечении указанного срока действия.

Я не юрист, но подобную трактовку видел раза 4ре.

Никакой пункт договора не может противоречить законам Украины.
Точней, как это правильно понимать. Согласно решению Верховного суда и общей судебной практике в большинстве случаев, арендодатель может предупредить арендатора про возражение против этой автопролонгации и до окончания договора аренды. Даже в момент заключения договора. Но, если отношения продолжаются, считается, что арендодатель не возражает. То есть, если вы "хлопните по рукам", а выселять, даже неплательщика, начнете через 32 дня после окончания договора, то вас отправят в сад, а если будете настаивать, то по голове топором и часть 5 статьи 36 УК.
Вот пример https://inforesist.org/verhovnyiy-sud-u ... -ukrainyi/


Ответил в ЛС. Для личного пользования.
rjkz
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