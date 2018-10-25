Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Последние несколько лет вижу пункт, что договор считается прекращённым по истечении указанного срока действия.
Я не юрист, но подобную трактовку видел раза 4ре.
Никакой пункт договора не может противоречить законам Украины. Точней, как это правильно понимать. Согласно решению Верховного суда и общей судебной практике в большинстве случаев, арендодатель может предупредить арендатора про возражение против этой автопролонгации и до окончания договора аренды. Даже в момент заключения договора. Но, если отношения продолжаются, считается, что арендодатель не возражает. То есть, если вы "хлопните по рукам", а выселять, даже неплательщика, начнете через 32 дня после окончания договора, то вас отправят в сад, а если будете настаивать, то по голове топором и часть 5 статьи 36 УК. Вот пример https://inforesist.org/verhovnyiy-sud-u ... -ukrainyi/
Последние несколько лет вижу пункт, что договор считается прекращённым по истечении указанного срока действия.
Я не юрист, но подобную трактовку видел раза 4ре.
Никакой пункт договора не может противоречить законам Украины. Точней, как это правильно понимать. Согласно решению Верховного суда и общей судебной практике в большинстве случаев, арендодатель может предупредить арендатора про возражение против этой автопролонгации и до окончания договора аренды. Даже в момент заключения договора. Но, если отношения продолжаются, считается, что арендодатель не возражает. То есть, если вы "хлопните по рукам", а выселять, даже неплательщика, начнете через 32 дня после окончания договора, то вас отправят в сад, а если будете настаивать, то по голове топором и часть 5 статьи 36 УК. Вот пример https://inforesist.org/verhovnyiy-sud-u ... -ukrainyi/