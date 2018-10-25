Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Последние несколько лет вижу пункт, что договор считается прекращённым по истечении указанного срока действия.
Я не юрист, но подобную трактовку видел раза 4ре.
Никакой пункт договора не может противоречить законам Украины. Точней, как это правильно понимать. Согласно решению Верховного суда и общей судебной практике в большинстве случаев, арендодатель может предупредить арендатора про возражение против этой автопролонгации и до окончания договора аренды. Даже в момент заключения договора. Но, если отношения продолжаются, считается, что арендодатель не возражает. То есть, если вы "хлопните по рукам", а выселять, даже неплательщика, начнете через 32 дня после окончания договора, то вас отправят в сад, а если будете настаивать, то по голове топором и часть 5 статьи 36 УК. Вот пример https://inforesist.org/verhovnyiy-sud-u ... -ukrainyi/
Последние несколько лет вижу пункт, что договор считается прекращённым по истечении указанного срока действия.
Я не юрист, но подобную трактовку видел раза 4ре.
Никакой пункт договора не может противоречить законам Украины. Точней, как это правильно понимать. Согласно решению Верховного суда и общей судебной практике в большинстве случаев, арендодатель может предупредить арендатора про возражение против этой автопролонгации и до окончания договора аренды. Даже в момент заключения договора. Но, если отношения продолжаются, считается, что арендодатель не возражает. То есть, если вы "хлопните по рукам", а выселять, даже неплательщика, начнете через 32 дня после окончания договора, то вас отправят в сад, а если будете настаивать, то по голове топором и часть 5 статьи 36 УК. Вот пример https://inforesist.org/verhovnyiy-sud-u ... -ukrainyi/
Vlad442 написав:Согласно решению Верховного суда и общей судебной практике в большинстве случаев, арендодатель может предупредить арендатора про возражение против этой автопролонгации и до окончания договора аренды. Даже в момент заключения договора. Но, если отношения продолжаются, считается, что арендодатель не возражает. То есть, если вы "хлопните по рукам", а выселять, даже неплательщика, начнете через 32 дня после окончания договора, то вас отправят в сад, а если будете настаивать, то по голове топором и часть 5 статьи 36 УК.
теоретикус обыкновеникус, сорри за сложны буквы...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
В регионах Украины очень распространена практика сдавать без договора и выселять жильцов по своему желанию при просрочке, дебоше и т. п. без всяких судов и исполнительных служб. Про Киев мне рассказывали, что тут очень продвинутые арендодатели и без договора никогда не снимут. Правда ли это?
Vlad442 написав:В регионах Украины очень распространена практика сдавать без договора и выселять жильцов по своему желанию при просрочке, дебоше и т. п. без всяких судов и исполнительных служб. Про Киев мне рассказывали, что тут очень продвинутые арендодатели и без договора никогда не снимут. Правда ли это?
Не путайте арендодателя и арендатора. Арендаторы в Киеве очень много из периферии, и соответственно не могут быть все продвинутые. Вряд ли где-то есть статистика, но вряд ли все повально снимают с договором, а уж тем более если сдают условные бабули в хрущах. Кому не нравится без договора - ищут с договором, никто никого не принуждает
Vlad442 написав:В регионах Украины очень распространена практика сдавать без договора и выселять жильцов по своему желанию при просрочке, дебоше и т. п. без всяких судов и исполнительных служб. Про Киев мне рассказывали, что тут очень продвинутые арендодатели и без договора никогда не снимут. Правда ли это?
теоретикус-обыкновеникус, в Киеве арендодатели подписывают договор который как правило позволяет дать под зад борзым арендаторам быстро и наверняка!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский